Universités : Une rentrée réussie

C’est une rentrée universitaire réussie qui s’est déroulée cette semaine, pour les quelque 1.740.000 jeunes universitaires répartis à travers 50 universités, 13 centres universitaires, 32 écoles supérieures, 11 Écoles normales supérieures et 51 établissements relevant d'autres secteurs et soumis pédagogiquement au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, outre les neuf établissements privés.

La rentrée universitaire de cette année a coïncidé avec la fermeture définitive de la plateforme consacrée aux demandes d'hébergement, mais aussi avec la clôture de l’opération de traitement des «cas d'exception» par les établissements de l'enseignement supérieur. Bref, il est question maintenant de reprendre les cours et d’entamer une nouvelle année universitaire avec sérieux, beaucoup de travail et de persévérance. Aussi, et aux fins d’assurer une prise en charge optimale des étudiants des premières années et un accompagnement tout à la fois efficace et efficient, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a recommandé de mettre en ligne les différents modules dispensés sur le site électronique.

Il est question également de mettre à disposition des nouveaux étudiants, les bureaux et cellules d’information et d’orientation, ainsi que les publications et brochures relatives à l’organisation et au fonctionnement des universités concernées, et toutes les informations relatives à la pédagogie et aux activités scientifiques et culturelles.

Il convient de signaler également, dans ce même contexte, que le calendrier académique de l’année universitaire 2018-2019 souligne que la rentrée universitaire est fixée, par arrêté ministériel, au dimanche 2 septembre 2018.

Le même document, mis en ligne par l’USTHB, souligne que pour ce qui concerne les anciens étudiants, le début des enseignements, au titre du premier semestre 2018-2019, est fixé au 9 septembre, soit dimanche dernier. Pour leur part, les nouveaux bacheliers (L1) devaient entamer les cours dès dimanche 16 septembre.

Autre fait notable à signaler, celui de la circulaire adressée aux recteurs et qui relève la nécessité, pour les chefs d’établissement d’enseignement et de formation supérieurs, de s’en tenir au strict respect de la période prévue pour chaque semestre. Pour ce qui est de la session de rattrapage, celle-ci sera organisée après la fin de chaque semestre, alors que celle-ci était organisée traditionnellement en septembre. La même source met en exergue aussi toute l’importance, voire l’impératif de respecter le calendrier des congés universitaires, préparé fin juin par des départements compétents au niveau ministériel. Il faut dire que les nouveaux bacheliers — appelés à découvrir le monde universitaire avec la nouvelle année entamée aujourd’hui — ont bénéficié de nombre de facilitations, notamment la révision de la liste des choix des filières, qui a été réduite de 6 à seulement 4 choix. Il y a eu aussi, pour rappel, le système d’orientation qui a été également revu partiellement ; avec une moyenne de 10/20 fixée pour pouvoir poursuivre une spécialité dans les langues arabes et littérature, le droit, sciences économiques et sciences politiques. L’autre facilitation importante accordée, depuis des années déjà, est l’inscription, via la plateforme numérique, d’une opération qui est désormais très bien rodée, à la grande satisfaction des concernés. Aussi, et pour réguler l’ensemble du processus de l’opération d’inscription et de déroulement du cursus pédagogique, le programme arrêté comprenait, notamment l’organisation de journées portes ouvertes sur les établissements universitaires entre les 24 au 30 juillet dernier, faut-il le rappeler, et la mise en ligne, en août dernier, d’une plate-forme dédiée aux demandes d’hébergement au profit des nouveaux étudiants.

À noter, enfin, dans le cadre du renforcement des établissements universitaires, au titre de cette rentrée universitaire, pas moins de 99.000 sièges pédagogiques et plus de 30.000 lits sont déjà fin prêts au niveau des résidences universitaires.

Soraya Guemmouri