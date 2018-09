Droit de remboursement des dommages des abonnés : La Direction de Sonelgaz de Bouira sensibilise

L’importance de rembourser les dommages causés par les coupures et perturbations de l’alimentation en gaz ou en électricité a fait l'objet, mardi dernier à Bouira, d’une journée de sensibilisation organisée par la Direction locale de distribution en cette énergie qui appelle ses abonnés à en tirer profit. «Il est très important pour nos abonnés d’être au courant des procédures de remboursement de tout dommage causé par une coupure ou perturbation dans l’alimentation en gaz ou en électricité. C’est pour cela que nous avons initié cette rencontre afin d’informer les citoyens sur ce droit via la presse», a expliqué à la presse Médini Mohamed, chef de division exploitation électricité. La Direction de distribution de Sonelgaz de Bouira allouait des sommes financières faramineuses pour assurer son réseau d’électricité et du gaz auprès de son assureur (qui est la compagnie nationale (CAAT), «donc pourquoi ne pas faire bénéficier nos clients et abonnés de leurs droits de rembourser les dommages nés des perturbations ou coupures d’électricité ou du gaz ?», a souligné M. Médini.

«En cas d’incident ou d’accident causé par ces coupures ou perturbation sur les appareils électroménagers par exemple, l’abonné il lui suffit juste d’informer la direction de distribution dans un délai de 48 heures, afin que celle-ci entame, à son tour, les démarches nécessaires auprès de la CAAT pour l’indemnisation et ce, dans un délai ne devant pas dépasser les 7 jours», a expliqué, de son côté, la chargée de la Communication de la Direction locale de Sonelgaz, Ouidad Benyoucef. La même responsable a expliqué, en outre, qu’après cette démarche, le client concerné devrait fournir par la suite tout un dossier d’indemnisation à l’assureur, dont le dossier est composé d’une demande manuscrite, une déclaration des dommages, un rapport technique édité par la Direction de la Sonelgaz sur les causes et les circonstances de l’accident, ainsi que d’une facture de réparation et une copie de la facture d’électricité et le reçu confirmant le paiement de la dernière facture d’électricité et de gaz. A propos des statistiques relatives au traitement des dossiers d’indemnisation depuis 2005 à 2018, Mlle Benyoucef a relevé la hausse du nombre de dossiers traités de 2005 à ce jour. «En 2005, nous avions compté quelque 14 dossiers, alors qu’en 2018 le nombre est de 96 dossiers d’indemnisation», a-t-elle détaillé. Par la même, l’intervenante a fait état d’une régression du nombre de dégâts corporels enregistré en 2018, soit 4, alors que ce chiffre était de 7 en 2005. Quant aux dégâts matériels, le nombre a augmenté depuis 2005 (7 cas) pour atteindre les 92 en 2018, d’après les détails fournis par la chargée de la communication de la direction de distribution de Bouira.