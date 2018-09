AbderRahmane Benhamadi, PDG du groupe Condor, au forum d’An-Nasr : « Le vrai capital est l’humain »

Lors de son passage au forum du quotidien An-Nasr, le président du conseil d’administration du groupe Condor, Abderrahmane Benhamadi, a plaidé pour la dissociation de la propriété du capital de la gestion, estimant que le vrai capital est l’être humain : «Afin de mettre l’économie algérienne sur de bons rails, il est impératif de séparer la propriété du capital de la gestion. Si le gestionnaire d’une entreprise publique, bien qu’il ait fait ses preuves dans le privé, se retrouve les mains liées, s’il ne peut pas appliquer ses idées, comment voulez-vous qu’il arrive à atteindre les objectifs qui lui ont été assignés ? Nous avons dans le groupe Condor beaucoup de cadres issus du secteur public, et nous sommes très satisfaits de leur rendement. À mon avis, il faut laisser une totale liberté aux gestionnaires !», a-t-il notamment déclaré. Le président du CA du groupe leader, sur le plan national, dans la plupart de ses activités (électronique, électroménager, BTP, construction, etc.), a également pointé du doigt l’«instabilité réglementaire», laquelle constitue un «sérieux frein à l’investissement et au développement de la production nationale». Dans ce contexte, il a précisé que le plus important n’était pas qu’une loi soit bonne ou mauvaise, du moment qu’elle est le fruit d’un consensus, mais bien que celle-ci soit modifiée ou annulée rapidement, et surtout de manière abrupte, ce qui limite la visibilité à moyen terme et ne contribue pas à la création d’un climat propice à l’investissement national ou étranger. Concernant le partenariat Université-Entreprise, M. Benhamadi a plaidé pour une réforme du système universitaire afin que la coopération avec le secteur économique soit efficiente : «Nous avons établi un partenariat avec plusieurs universités, mais il ne faut pas attendre de résultats immédiats. Nous demandons toujours à nos partenaires à ce que l’étudiant puisse vivre au sein de l’entreprise, et ce tout au long de son cursus, et non seulement y effectuer un stage à la fin du parcours de licence ou de master, car cela ne suffit pas pour avoir une idée claire sur son fonctionnement, et cela ne sera pas possible sans une réforme dans ce sens», a-t-il expliqué.

Issam B.