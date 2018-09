Projet des Routes de la Soie : Mieux tirer profit des financements disponibles

L’hôtel Sofitel d’Alger a abrité, hier, les matinales du Cercle d’Action et de Réflexion autour de l’Entreprise (CARE). Cette rencontre, organisée avec le soutien de la Délégation de l’Union européenne en Algérie, est placée sur le thème : «Algérie et Maghreb, face au projet chinois des Routes de la Soie». L’animateur de cette rencontre-débat, Mouloud Hedir, consultant expert des politiques commerciales a essayé, à cette occasion, d’apporter des réponses à plusieurs questions dont celles de savoir l’intérêt potentiel, pour l’Algérie comme pour les pays de la région, de ce projet chinois des «Routes de la Soie». Le consultant s’est également penché sur la question de savoir qu’est-ce que l’Algérie peut escompter comme dividendes de son adhésion formelle à l’incitative. Avant d'entrer dans le vif du sujet, l’expert a mis l’accent brièvement sur les objectifs de ce projet, lancé officiellement en 2013 par le président chinois Xi Jinping. Il a fait savoir que l’Algérie a adhéré officiellement, le 5 septembre dernier, à ce grand projet. Elle est par ailleurs liée à la Chine par un accord de partenariat stratégique conclu en 2014. En plus d’une coopération, a-t-il dit, «très riche, cinq projets sont conclus à ce stade dont deux gros projets d’investissement sur l’exploitation des phosphates à Tébessa avec 6 millions de dollars et l’autre pour la construction du port de Cherchell avec 3,3 millions de dollars». Selon lui, l’initiative de la Route de la soie, bouscule les prémices sur la base desquelles s’est construit le système financier mondial, là où jusqu’ici les ressources étaient rares et les besoins illimités. Le paradigme s’inverse, les ressources sont disponibles, le déficit étant celui de proposer des projets viable. A ce propos M. Hedir a indiqué : «Si l’offre chinoise, est attrayante et ouvre de réelles perspectives pour notre pays, elle est en revanche redoutable, puisque qu’elle questionne de l’efficience du financement de ses investissement», tout en précisant à cet effet qu’une réflexion urgente s’impose quant aux conditions à réunir et à la conduite à tenir pour gérer au mieux le pacte d’adhésion à ces Routes de la soie. S’agissant des projets que l’Algérie doit développer et réaliser dans le cadre de ce nouveau projet, il a proposé, entres autres, la réalisation d’une zone franche d’exportation au sud du pays, une voie ferrée Alger-Lagos et un projet de production des semences (des fermes pilotes). L’invité de CARE n’a pas manqué de mettre en exergue sur la nécessité pour l’Algérie de tirer profit des financements disponibles. Mettant l’accent sur les échanges commerciaux entre l’Algérie et la Chine, l’expert a fait savoir que la croissance rapide s’est accompagnée d’un déficit commercial de plus en plus élevé. Les volumes exportés d’hydrocarbures ont chuté significativement. La balance commerciale est défavorable pour l’Algérie avec 75% du déficit commercial total : «La persistance de ce niveau de déficit est une menace pour l’avenir des relations économiques entre les deux pays. Les IDE Chinois restent encore fortement limités», a-t-il ajouté. Devant un parterre d’experts universitaires et responsables, Mouloud Hedir estime qu’il est inéluctable dans le contexte actuel d’avoir une approche maghrébine coordonnée, tout en expliquant que «celle-ci aurait, à coup sûr, contribué à maximiser les retombées économiques positives pour l’ensemble des pays de la région et pour leur développement futur». Regrettant le fait chacun de les pays maghrébins se soit positionné de manière individuelle et par certains égards, concurrentielle, face à une initiative chinoise d’envergure planétaire.

Makhlouf Ait Ziane