La Consommation de l’électricité en nette augmentation : Lumière sur la maîtrise de l’énergie

Les statistiques du bilan énergétique de l’Algérie révèle, que notre pays se classe parmi ceux, qui consomment le plus d’énergie électrique. Une tendance qui concerne, en premier lieu, les ménages, à hauteur de 40%, suivie par l’industrie avec moins de 30%. Les indicateurs montrent que la consommation des ménages algériens a connu une évolution à la hausse de 6%, entre 2016 et 2017, «sans modification de la structure des classes de consommation, demeurée constante sur les deux années 2015 et 2017». Il ressort, par conséquent que la nouvelle tarification n’a pas eu d’incidence sur notre mode de consommation de l’électricité», d’autant plus que plus de 60% de l’énergie consommée par les ménages est d’origine électrique et que cette énergie est produite à 98% à partir du gaz naturel. Selon la dernière revue d’Algérie énergie, éditée par le ministère de l’Energie, la consommation annuelle des ménages, à elle seule, «représente l’équivalent de la production d’une centrale de 493 MW de puissance fonctionnant à pleine charge 24h/24 avec une consommation de 1,07 milliard de NM3 de gaz naturel». Il y a lieu de signaler que la croissance démographique a été accompagnée d’une progression significative de la demande électrique, la Puissance Maximale Appelée (PMA) sur le réseau interconnecté national, étant passée de 4.617 MW en 2000 à 14.181 MW en 2017, soit une évolution annuelle moyenne de 6,91%. Des tendances appelée à évoluer à l’avenir et qui justifient les nouvelles orientations des pouvoirs publics en matière de rationalisation de l’utilisation et de la consommation de l’énergie. Ainsi, la révision, en 2015, du programme portant sur le développement des énergies renouvelables et de la maîtrise de l’énergie à l’horizon 2030, traduit la volonté des autorités du pays d’opérer progressivement une transition énergétique, et une rationalisation de la consommation de l’énergie. Le programme national de maîtrise de l’énergie et de l’efficacité énergétique est axé sur trois secteurs stratégiques, en l’occurrence, le bâtiment, l’industrie et les transports, dont le bilan énergétique fait ressortir «un impact significatif sur la consommation énergétique du pays», soulignent les responsables du secteur. Aussi, la démarche du gouvernement porte sur la mise en place des instruments censés concourir à une économie d’énergie, de plus de 63 millions de TEP. Des objectifs qui exigent «l’introduction des mesures d’efficacité énergétique à travers l’isolation thermique des bâtiments, l’utilisation des équipements performants dans l’éclairage et l’éclairage public, la promotion de l’utilisation des chauffe-eaux solaires, la promotion des carburants propres, etc.». La mise en œuvre de cet ambitieux programme nécessite également la mobilisation de moyens financiers, l’adaptation des instruments fiscaux, législatifs, institutionnels, mais aussi, réglementaires, soulignent les responsables du secteur de l’énergie. Dans cette optique, la loi-cadre n°99-09 du 28 juillet 1999, relative à la maîtrise de l’énergie, et après plusieurs années d’application, a montré ses limites car ne cadrant plus avec les nouvelles orientations et objectifs du programme en question, «d’où l’impératif de son amendement, afin de la rendre plus pertinente et d’adapter les moyens avec les objectifs assignés». Dans ce contexte, «l’avènement d’une nouvelle loi sur la maîtrise de l’énergie prévoit l’inscription de nouvelles mesures relatives aux normes et exigences d’efficacité énergétique, à l’audit énergétique, au financement de la maîtrise de l’énergie, à la coordination des actions de maîtrise de l’énergie et l’identification des infractions et l’institution des sanctions correspondantes», est-il souligné. Aussi, «la nouvelle loi, en cours d’examen, vise à renforcer et élargir le financement de la maîtrise de l’énergie par la création de nouvelles sources et de réduire ainsi le recours à la dotation de l’Etat». Le nouveau texte prévoit, également, «le renforcement du financement et des attributions de l’APRUE, et la clarification de sa mission de contrôle de l’efficacité énergétique», absente ou peu claire dans l’actuel texte.

D. Akila