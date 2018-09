Offres des entreprises pétrolières à Illizi : Répartition équitable

Quelque 813 postulants à l’emploi ont été embauchés depuis le début de l’année dans la wilaya d’Illizi dans le cadre du Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP), a-t-on appris auprès de la Direction locale de l’emploi.

Il est fait état dans ce cadre du placement de 143 diplômés universitaires, dont 100 au niveau d’administrations publiques, 32 autres dans le secteur économique privé et 11 dans le secteur public, en plus de l’embauche de 128 autres de niveau secondaire et de promus d’établissements de la formation professionnelle dans différents secteurs d’activités.

Le chef de bureau de la coordination, des statistiques et de l’évaluation à la Direction de l'emploi, Ahmed Grine, a fait part, en outre, de la création de 506 emplois dans d’autres secteurs, dont l’environnement, les affaires religieuses et l’éducation, ajoutant que 136 postulants à l’emploi ont été placés au titre du contrat de travail aidé (CTA) dont 32 postes dans le secteur économique public et quatre dans le secteur économique privé.

Les offres d’emploi adressées à l’agence de l’emploi de la wilaya d’Illizi par les entreprises pétrolières opérant sur le territoire de la wilaya sont équitablement réparties entre les six communes de la wilaya. Le secteur de l’emploi s’attelle, en coordination avec plusieurs secteurs concernés, à la diversification des demandes, à travers l’orientation vers d’autres activités et créneaux économiques créateurs de richesses et d’emploi, dont l’agriculture et le tourisme, au regard des importantes potentialités que recèle la wilaya d’Illizi.