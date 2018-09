Université de Béjaïa : Ouverture du 11e salon de l’emploi

La nécessité de valoriser les déchets et leur gestion a polarisé l’ouverture, lundi, des travaux de la 11e édition du Salon de l’emploi de l’université de Bejaia, déclinée cette année sous le thème «L’entreprise et les métiers du développement durable». Outre les chercheurs et les chefs d’entreprises, une pléiade d’organismes spécialisés, notamment l’Agence nationale des déchets, la G.I.Z (établissement allemand de promotion de la durabilité dans le processus industriel) et l’Onudi (programme des Nations unies pour le développement industriel), ainsi que les institutions financières spécialisées dans les microcrédits, se sont réunis pour plancher sur une démarche consensuelle, voire une dynamique à adopter en vue de «concilier les impératifs environnementaux, le bien-être des populations et l’insertion des diplômés universitaires», souligne le recteur de l’université de Bejaia, Boualem Saïdani. A l’évidence, par-delà les urgences relatives à la détérioration des écosystèmes et au réchauffement climatique qui opposent des réponses concrètes, le propos vise l’activité économique en général et la place de l’entreprise, placée ainsi au cœur des mutations, qu’il s’agisse de préservation de l’environnement, de création de richesses et, par conséquent, d’emplois.

Dans ce contexte, l’accent a été surtout mis sur l’aspect valorisation et traitement à travers le recyclage, le compostage ou la production d’énergie ou, à défaut, l’enfouissement, mais aussi sur le type de projet à mettre en place dans ce cadre et les emplois susceptibles d’être générés par les acteurs qui en sont porteurs. Les intervenants ont mis en relief, à ce titre, la qualité des formations à mettre en œuvre et l’initiation rapide aux techniques et aux méthodes de pointe utilisées dans le domaine des déchets.

Servant de cadre d’échange entre industriels et porteurs de projets, le Salon constitue une opportunité de croisement entre les uns et les autres, mais aussi de prospection des besoins mutuels en la matière, soutient-on. Plus d’une trentaine d’entreprises y tiennent des stands pour ce faire, et ce, en plus des conférences-débats et travail en ateliers prévus pour permettre à chacun, à terme, de valoriser sa participation. La clôture de cette manifestation était programmée pour la journée d’hier.