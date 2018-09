Mohamed Boukhari, économiste, à propos du financement des PME : « Une équation complexe »

Elément fondamental dans le nouveau modèle de croissance, les PME, soucieuses de s’internationaliser et d’apporter une plus- value à l’économie nationale, comptent s’orienter vers le marché africain. La croissance enregistrée en Afrique ces dernières années est un acquis de plus, qui offre des opportunités d’investissement en dehors du secteur des matières premières.

Toutefois, commente Mohamed Boukhari, économiste, ce marché est associé à des «risques élevés qu’il est impératif de prendre en considération». Par risques, l’universitaire désigne «l’instabilité macroéconomique, la méfiance envers les institutions et les retards en matière d’infrastructure». Une situation qui rend, selon lui, le soutien et l’accompagnement de l’Etat «indispensables pour juguler ces risques et permettre aux entreprises algériennes de s’implanter en Afrique». D’autre part, les PME font face à un paradoxe de taille. Si elles représentent, en effet, le poumon de l'économie et la clé du développement, elles demeurent bien le parent pauvre des financements. Comment résoudre l’équation ? «Pour la partie formelle de l’économie, les banques font face à deux grandes contraintes. La première est liée à la lenteur du recouvrement judiciaire. La seconde est associée aux risques liés aux entreprises. Ceux-ci sont loin d’être négligeables en Algérie. Les différentes études montrent qu’ils sont liés à la présence des asymétries d’information, projets non bancables, secteurs d’activité non porteurs, détournements de crédits, non-respect des engagements et le manque de transparence de la part des entreprises». L’équation, pour ainsi dire, est à plusieurs inconnues et nécessite une approche globale pour être résolue. Il n’est un secret pour personne que la taille de ces entreprises en termes de moyens matériels, humains, financiers, organisationnels et technologiques peut constituer un handicap à l’approche des marchés étrangers. Aussi, les opérations d’exportations nécessitent un savoir-faire, des frais spécifiques lourds, une confrontation à de nombreux intermédiaires et une prise de risques élevés. Il est également question du manque d’infrastructure, des barrières tarifaires et non tarifaires élevées, ainsi que des instabilités politiques dans de nombreux pays africains. En définitive, il y a lieu de dire que le pari d’internationalisation des PME algériennes devra passer inexorablement par une série de conditions. Aujourd’hui, il y a une nécessité de «formuler une stratégie d’internationalisation qui consiste à cibler des marchés de niche ou micromarchés délaissés par les grandes entreprises», de «mettre en œuvre une politique nationale de formation et d’innovation, et de développer des partenariats entre l’université et l’entreprise». Pour conquérir le marché africain, les PME peuvent bénéficier des mesures de soutien à l’exportation et tirer profit des nouvelles mesures prises par l’Etat pour améliorer l’environnement des affaires qui ont concerné la révision du code d’investissement, ainsi que la mise en place de la nouvelle loi de développement des PME qui modifie la loi de 2001.

Fouad Irnatene