La revue El Djeich revisite l’évènement : Intense activité diplomatique

La constitution du GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, a fait l’objet d’un article dans la revue El Djeich laquelle revient sur cet événement politique en pleine guerre de Libération nationale. Dans sa rubrique «Histoire», la revue de l’Armée nationale populaire rappelle en effet que l’Algérie célèbre le 60e anniversaire de la constitution du GPRA que présida successivement les défunts Ferhat Abbas de septembre 1958 à août 1961, et Benyoucef Benkhedda, d’août 1961 au 22 juillet 1962, et revient sur ses premiers pas.

«Les dirigeants de la Révolution avaient acquis la conviction que le succès de toute action dépendait de la mise en place d’institutions solides et efficaces. Pour ce faire, il a été décidé de la création d’un nouvel organe représentant officiel du peuple algérien au niveau diplomatique, qui permettrait de défendre la cause algérienne sur la scène internationale», écrit le rédacteur de l’article.

Il précise que la question de la constitution du Gouvernement provisoire de la République algérienne a été débattue au cours de la 2e session du Conseil national de la Révolution, le 27 août 1957. Le lendemain, le GPRA est créée en attendant sa constitution. Et c’est le Comité de coordination et d’exécution (CCE) qui a été chargé d’annoncer la constitution du Gouvernement provisoire de la République algérienne, lors de la réunion qui s’est tenue au Caire (Egypte), le 19 septembre 1958, et ce, en présence de nombre d’ambassadeurs de pays arabes. «Un des résultats immédiats de l’annonce de sa création par le président Ferhat Abbas, le GPRA a été reconnu par six pays, à savoir la Tunisie, la République arabe unie, le Maroc, la Libye, l’Irak et le Yémen. Depuis cette date et jusqu’au 19 mars 1962, date d’entrée en vigueur du cessez le-feu, le GPRA avait été reconnu par 36 Etats. Il s’agit d’une grande victoire enregistrée par la Révolution algérienne, au regard du véritable blocus politique imposé par le colonisateur», souligne El Djeich qui s’attarde sur le rôle «important» tant sur le plan interne qu’externe joué par le GPRA. Sur le plan interne, poursuit la revue de l’ANP, il était chargé de la gestion des affaires militaires, sociales, matérielles, culturelles et de santé qui concerne les six Wilayas. Sur le plan externe, le GPRA a exercé pleinement son action diplomatique de manière officielle au sein des instances internationales pour permettre à l’Algérie d’exposer la question du combat algérien. «Nous luttons comme si la guerre était le seul moyen de gagner et nous exerçons notre mission diplomatique pour atteindre les objectifs du peuple algérien», avait déclaré un jour le président du GPRA, Ferhat Abbas. El Djeich met en avant l’activité diplomatique des membres du GPRA à travers les visites effectuées dans plusieurs pays «frères» et «amis», en quête d’un soutien diplomatique et de solidarité avec la cause juste du peuple algérien. Il était question également d’obtenir un soutien financier et moral pour la Révolution algérienne. A propos de la nature de cette intense activité diplomatique, Ferhat Abbas avait souligné que ces visites avaient permis au GPRA d’exposer l'ampleur des problèmes et la gravité de la situation de l’Algérie à cette époque. Dans un climat ponctué par une solidarité internationale, la question algérienne a bénéficié davantage de soutien et de solidarité, qui se sont traduits par une activité diplomatique intense et sur tous les fronts à travers les visites officielles, à l’exemple de la visite de Ferhat Abbas en République de Chine populaire, en octobre 1960, où il a été accueilli par le président Mao Tsé Toung. Ce dernier, signale El Djeich, avait réaffirmé le soutien indéfectible de Pékin à la Révolution algérienne en déclarant que la Révolution algérienne a «derrière elle» 650 millions de Chinois qui soutiennent sa «juste» lutte de Libération.

Etant donné que l’un des principaux objectifs du GPRA visait à atteindre l’hémicycle des Nations unies, il est à rappeler qu’immédiatement après sa constitution, son ministre des Affaires étrangères, Saâd Dahlab, a rapidement désigné une délégation diplomatique représentant l’Algérie aux sessions de l’Assemblée générale où un mémorandum a été présenté faisant état des pratiques d’oppression exercées par les autorités coloniales à l’encontre du peuple algérien. «Le GPRA a demandé au secrétaire général de l’ONU l’inscription de la question algérienne à l’ordre du jour des travaux de la 13e session des Nations unies, en décembre 1958 et à l’issue de cette dernière, une résolution onusienne fut adoptée reconnaissant le droit du peuple algérien à l'autodétermination et à l'indépendance», écrit la revue de l’Armée nationale populaire, qui assure que la constitution du GPRA a contribué à «l’intensification» de l’action des délégations diplomatiques algériennes. Elle citera à ce sujet la participation active de la délégation algérienne à la conférence d'Accra (Ghana), en décembre 1958, où la Révolution algérienne a été fortement soutenue, ainsi qu’à la conférence afro-asiatique qui s’est tenue à Belgrade (ex-Yougoslavie) en avril 1961, où le GPRA avait obtenu la reconnaissance d’autres pays comme la Malaisie, la Birmanie, l’Inde, le Pakistan, le Laos, le Cambodge et le Japon. «Les efforts déployés par le GPRA se sont multipliés jusqu’à ce que la France accepte de s’asseoir à la table des négociations. Après un long et difficile processus de négociations, tour à tour à Melun en juillet 1960, Evian, Lugrin, les Rousses et, enfin de nouveau à Evian, le 7 mars 1962, les efforts de l’Algérie ont été couronnés par la signature de l’accord de cessez-le-feu, le 18 mars 1962, pour entrer en vigueur le lendemain, 19 mars 1962, à midi», conclut El Djeich.

S. A. M.