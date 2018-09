Dahou OulD-Kablia l’a réitéré hier : « Salah Bouakouir doit être considéré comme un chahid »

Salah Bouakouir secrétaire adjoint au Gouvernement de France en Algérie, dont la principale rue, Telemly, portait son nom jusqu’à 1992, a été assassiné par l’OAS parce que son lien avec la Révolution a été découvert. De ce fait il doit être considéré comme un chahid. Ce sont les propos du président de l’association des Anciens du MALG, Dahou Ould Kablia, hier, au Forum de la Mémoire d’El Moudjahid consacré à la célébration du 60e anniversaire de la création du GPRA. En réponse à la question du journaliste d’Ennahar, qui portait sur les Algériens considérés injustement comme des traîtres, Ould Kablia dira que malheureusement, ils sont nombreux, il citera Salah Bouakouir rappelant qu’il a apporté son concours au MALG et a été assassiné pour cette raison. Salah Bouakouir a aidé la Révolution algérienne à partir de 1959. Il a été une source d’informations pour la MALG en ce qui concerne notamment la politique coloniale en matière d’hydrocarbures. Pour l’ancien ministre de l’Intérieur sa position et celle du MALG ont été très claires, et 1992 il avait rétabli les choses quand le défunt Mohamed Boudiaf avait demandé à ce que la rue soit débaptisée et porte depuis le nom de Krim Belkacem.

Par ailleurs, l’invité du Forum, a souligné, que le MALG disposait d’informations précieuses fournies par des Algériens qui travaillaient dans l’administration coloniale et voulaient le faire dans un secret et une discrétion totale.

N. C.