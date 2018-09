Le 60e anniversaire du GPRA célébré à notre Forum : Plus de visibilité à la révolution algérienne

Le 19 septembre 1958, l’État algérien renaît de ses cendres. Quatre ans après le déclenchement de la Révolution, le FLN s’est doté d’une direction politique avec un visage. La constitution du Gouvernement Provisoire de la République Algérienne, ce n’est pas seulement une réorganisation de la direction de la guerre de Libération nationale. Les «Novembristes» avaient décidé de se placer sur un autre terrain. Celui de la politique et de la diplomatie. Le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’association Machaâl Echahid, a mis, hier, la lumière sur ce que les historiens qualifient de renaissance de l’État algérien.

Le 19 septembre 1958, Ferhat Abbas et Krim Belkacem — le premier au Caire, le deuxième à Tunis — annonçaient officiellement la constitution du Gouvernement Provisoire de la République Algérienne (GPRA). Le choix des mots n’est pas fortuit. Provisoire, parce qu’il était prévisible qu’il s’agissait d’une période transitoire, et république l’anticipation sur la forme républicaine du régime à venir. La mise en place de ce gouvernement signifiait également le renforcement du sentiment national reflétant l’existence d’un gouvernement algérien représentant toutes ses tendances politiques, unies derrière un seul objectif.

Le recouvrement de l’indépendance. Soixante ans après, Mohamed Lamine Khène est le seul membre du GPRA encore en vie. Mais, qui peut mieux raconter la genèse de la création du GPRA ? Acteur et témoin privilégié de la Révolution, Dahou Ould Kablia, moudjahid et président de l’Association du MALG (Ministère de l’Armement et des Liaisons Générales) connaît les tenants et les aboutissants de la constitution d’une telle instance qui symbolisait l’affirmation de l’existence d’un Etat algérien, appartenant à son peuple. Un Etat distinct de la France. M. Dahou Ould Kablia, a préféré commencer son intervention par lever certaines incompréhensions quant à la création du GPRA et plus précisément répondre à ceux qui ne reconnaissent pas la légitimité de cette instance de la Révolution de Novembre sous prétexte qu’elle n’a pas été le fait d’une décision du CNRA (Conseil National de la Révolution Algérienne). En tant que témoin privilégié, il dira que la résolution du CNRA adoptée à l’issue de la réunion d’août 1957, chargeait le CCE (Comité de coordination et d’exécution) de la mise en place d’un gouvernement quand il s’avérera nécessaire.

Parce que le CCE n’avait pas tous les moyens pour conduire la lutte, du fait qu’il n’avait pas de prise avec ce qui se passait à l’extérieur, il fallait mettre sur pied un gouvernement. Le conférencier a avancé que l’idée de mettre en place un gouvernement a émané, la première fois, de Hocine Aït Ahmed. Il avait proposé la création d’un gouvernement en exil. Mais la proposition, et surtout la nomination n’a pas fait l’unanimité. Pour la simple raison, que le but n’était pas de créer une entité installée en «exil», c’est-à-dire coupée du territoire où elle menait la lutte. Il aura fallu attendre la conférence de Tanger, qui s’est tenue au mois d’avril, pour que l’idée prenne forme, pour mieux harmoniser les rapports avec le Maroc et la Tunisie. L’invité de notre Forum, dira, devant une assistance nombreuse, dont l’ambassadeur de la Guinée, un des premiers pays africains à reconnaître le GPRA, que la création de ce dernier obéissait à des raisons politiques. Car il était urgent d’élever le niveau de représentativité sur les plans international et régional, notamment devant l’instance onusienne où la question algérienne commençait à être connue. L’arrivée du général de Gaulle, qui, avec ses pics «ici, il n’y a que des Français» ou «l’Algérie française» et sa volonté de diviser ce front maghrébin, ont précipité les choses.

Face à ces défis internes et externes, l’encadrement de la lutte de Libération devait gagner en représentativité, en cohésion et en efficacité pour lui impulser une dynamique nouvelle. La cohésion se fera par un choix équilibré des personnalités représentant les différents courants œuvrant au sein du FLN (militants de l’OS et du CRUA, Centralistes du MTLD, UDMA, Oulémas et trois officiers de l’ALN au maquis. Le choix du président sera porté sur Ferhat Abbas, après que Mohamed Lamine Debaghine n’a pas réussi à obtenir un consensus, et la candidature de Krim Belkacem rejetée. Une semaine après l’annonce de sa création, 20 pays ont appuyé leur reconnaissance au GPRA.

Président : Ferhat Abbas

Vice-président et ministre des Forces armées : Belkacem Krim

Vice-président : Ahmed Ben Bella

Ministres d’Etat : Hocine Aït Ahmed, Rabah Bitat Mohamed Boudiaf, Mohamed Khider

Ministre des Affaires extérieures : Lamine Debaghine

Ministre de l’Armement et du Ravitaillement : Mahmoud Chérif

Ministre de l’Intérieur : Lakhdar Bentobbal

Ministre des Liaisons générales et des Communications : Abdelhafid Boussouf

Ministre des Finances : Ahmed Francis

Ministre des Affaires nord-africaines : Abdelhamid Mehri

Ministre de l’Information : M’hamed Yazid

Ministre des Affaires sociales : Benyoucef Benkhedda

Ministre des Affaires culturelles : Tewfik el Madani

Secrétaires d’Etat résidant à l’intérieur : Lamine Khène, Omar Oussedik, Mustapha Stambouli.