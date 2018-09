M. Amer Rekhila, chercheur en histoire : « Concrétiser les aspirations des algériens »

Le musée national du Moudjahid a organisé, hier, une conférence historique, à l’occasion du 60e anniversaire de la création du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA). En présence des représentants de la gendarmerie, de la DGSN et des moudjahidine, le chercheur en histoire, Amer Rekhila, a rappelé que la création du GPRA « a contribué dans le renforcement du sentiment national, en imposant l’idée de l’existence d’un gouvernement du peuple algérien, représentant toutes ses tendances politiques, unies derrière la revendication du recouvrement de l’indépendance nationale».

Il a indiqué que le GPRA visait, entre autres, au renforcement des acquis militaires et diplomatiques de l’Algérie. Le chercheur en histoire a précisé que le GPRA est une instance suprême qui avait pour objectif de mener des négociations avec les autorités françaises, en vue du recouvrement des droits du peuple algérien. Dans le même cadre, M. Rekhila a également rappelé que le GPRA a pu parer aux pressions étrangères exercées sur la Révolution de libération et a pu consolider ses institutions par une structure officielle de négociation avec la France. Il cite aussi l’action, le rôle et la mission du GPRA dans la lutte contre les complots tissés par les ennemis de la Révolution algérienne, la mise en échec des thèses coloniales contre la Déclaration du 1er Novembre 1954 et l’activation de la diplomatie pour gagner le soutien à l’échelle internationale et de mobiliser l’opinion mondiale autour de la cause algérienne.

Hichem Hamza