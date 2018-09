Rencontre UGTA - FLN : « Nous voulons la continuité du Président »

«Le front populaire solide constitue un véritable rempart, à même d’assurer la continuité de la dynamique de développement que nous constatons aujourd’hui partout à travers le pays», affirme le SG de l’UGTA, M. Abdelmadjid Sidi-Saïd

«D’une manière claire, nette et précise, l’UGTA et le FLN montrent aujourd’hui leur concordance et leur unité d’action autour de l’appel solennel du Président de la République pour la constitution d’un front populaire solide, qui a pour objectif de faire avancer l’Algérie vers des pas énormes en matière de développement tous azimuts». Le propos est du SG de l’UGTA, M. Abdelmadjid Sidi Saïd, qui a reçu, hier, au siège de la Centrale syndicale une délégation du FLN conduite par son SG, M. Djamel Ould Abbes.

Une rencontre qui se voulait une opportunité pour donner du tonus et donc mieux vulgariser l’adhésion de l’UGTA à cet appel que le chef de l’Etat a inclus dans son message du 20 août dernier. Rappelons, en ce sens, que l’adhésion de l’UGTA est chose avérée depuis ce dimanche quand celle-ci a été annoncée, pour la première fois, à partir du siège du FLN ayant reçu une motion de soutien, et dont le contenu a été dévoilé à la presse en marge de la rencontre avec l’UNFA. Hier, cet engagement du puissant syndicat du pays a été réitéré avec force. A cette occasion, M. Sidi Saïd a affirmé que «la conviction de constituer un front autour de M. Abdelaziz Boutelika est inébranlable et ancrée de manière profonde dans l’âme de chaque militant de l’UGTA. Il a par ailleurs qualifié la rencontre d’hier avec les dirigeants du FLN, à leur tête M. Djamel Ould Abbes, de concertation «naturelle entre militants épris de l’Algérie, partageant des liens historiques ».

«Il existe toute une synthèse de militantisme à travers cette symbiose qui unit l’UGTA et le FLN, qui est non seulement un artisan de la Révolution et du développement économique du pays mais également de la stabilité et de la paix », dira encore M. Sidi Saïd. «Nous sommes complémentaires et nous agissons en parfaite communion autour de la même conviction: nous voulons la continuité de l’œuvre de note Président de la République», ajoute-t-il. «Notre soutien au chef de l’Etat est basé sur un ensemble de vérités indéniables, toutes consacrées sous la gouvernance judicieuse de M. Abdelaziz Bouteflika, un visionnaire d’une dimension universelle», affirme M. Sidi Saïd. Il enchaînera en étayant les exploits phares du Président de la République.

En ce sens, il s’est longuement attardé sur l’acquis de la paix et de la stabilité consacrées grâce à la politique de la Réconciliation nationale, dont la mise en œuvre après son adoption par la majorité du peuple a permis de tourner définitivement la page de la barbarie terroriste.

«On ne saisit pas encore suffisamment toute la portée de la Réconciliation nationale en termes d’impact sur le développement», a estimé le SG de l’UGTA. «C’est là une option courageuse ayant permis l’arrêt de l’effusion de sang, en mettant un terme à une décennie de terrorisme ayant provoqué des dégâts estimés à 24 milliards de dollars, en sus de milliers de postes d’emplois perdus (…) Aujourd’hui, même les adversaires de M. Bouteflika reconnaissent qu’il est l’artisan de la paix», appuie encore M. Sidi Saïd.

Dans la même optique, il évoque aussi l’autre décision «salvatrice» de M. Bouteflika portant sur le paiement par anticipation de la dette extérieure, ce qui conforte aujourd’hui le principe de la souveraineté nationale. Il rappellera aussi la constitutionnalisation de tamazight ainsi que l’officialisation de Yennayer dans l’agenda des fêtes nationales, l’une comme l’autre considérées comme un facteur de cohésion et de renforcement de l’unité nationale.



FLN : « L’avant-projet de la charte du front populaire solide élaboré. »



«Le Président de la République a sauvé le pays», a clamé de son côté le SG du FLN, M. Djamel Ould Abbès qui citera lui aussi quelques unes des décisions judicieuses prises sous sa gouvernance, à l’exemple de l’exploit consacré dans le domaine de la lutte contre le chômage dont le taux dépassait les 32% en 1999 ainsi que la préservation des entreprises stratégiques du secteur public de toute ouverture de capital.

Dans le même sillage, il évoque aussi l’intérêt qu’accorde le chef de l’Etat à l’idée de ne pas hypothéquer l’avenir des générations futures. «Au sein du FLN, nous venons d’achever le bilan des réalisations du Président de la République», informe encore M. Ould Abbès, avant d’ajouter : «Nous devons être tous fiers de l’Algérie et des multiples prouesses réalisées sous la gouvernance du chef de l’Etat qui est un grand visionnaire».

«Nous avons un Président géant, écouté par les grands de ce monde », appuie-t-il, insistant sur le fait que «le chef de l’Etat a réussi à redonner à l’Algérie ses lettres de noblesse non sans promouvoir sa place sur la scène internationale ».

D’autre part, en évoquant l’initiative de constitution d’un front populaire solide dont le FLN s’est chargé de sa mise en œuvre, il dira que «les portes du parti demeurent ouvertes pour l’adhésion de toutes les forces vives de la Nation».

M. Ould Abbès se dit complètement serein quant au succès de cette démarche. «Nous avons confiance en nous, une confiance que nul ne peut ébranler », dit-il. Un des objectifs de ce front étant de durcir la lutte contre la corruption, le SG du FLN indique que «M. Bouteflika est déterminé à consolider la lutte contre ce fléau.

Outre la lutte contre la corruption et autres fléaux dévastateurs, tel le trafic de drogue, les objectifs visés à travers la constitution d’un front populaire s’articulent en termes de renforcement de la cohésion nationale, la protection du pays de tous les dangers qui le guettent de l’extérieur et relever les défis du moment, la promotion de la paix et de la stabilité, et la préservation des acquis réalisés sous la gouvernance judicieuse du Président de la République».

Aussi, le SG du FLN informe que l’avant-projet de la charte du Front populaire solide vient d’être achevé au niveau de FLN et après enrichissement des parties adhérentes, il sera diffusé au grand public. Une copie de cet avant-projet a été d’ailleurs remise au SG de l’UGTA. Les deux secrétaires généraux, de la centrale syndicale et du FLN, ont clôturé la rencontre d’hier par la signature commune où sont mentionnés l’ensemble des objectifs de ce nouveau front uni autour du Président de la République qu’ils sollicitent d’ailleurs à poursuivre son œuvre à la tête de l’Etat en se présentant pour un nouveau mandat à l’occasion de la prochaine présidentielle.

« Ce front constitue un véritable rempart à même d’assurer la continuité de la dynamique de développement que nous constatons aujourd’hui partout à travers le pays », affirme, convaincu, le SG de l’UGTA.

Karim Aoudia