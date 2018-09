Intelligence artificielle : Rencontre annuelle des nouveaux champions en Chine

La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Feraoun, a pris part hier, à Tianjin en Chine, à la 12e édition de la «Rencontre annuelle des nouveaux champions», indique le ministère dans un communiqué.

Sous le thème «Façonner les sociétés innovantes dans la quatrième révolution industrielle», l’édition de cette année qui se tient dans le cadre des activités du Forum économique mondial jusqu’au 20 de ce mois, abordera «les défis mondiaux actuels liés à la quatrième révolution industrielle, économique, politique, sociétale et environnementale». Les participants débattront également des principes nécessaires pour cette révolution incluant l’intelligence artificielle, l’internet des objets, ainsi que les normes pour assurer l’interopérabilité mondiale, ajoute la même source. A ce titre, la ministre prendra part à plusieurs conférences et débats traitant du sujet et assistera à des rencontres avec des personnalités du monde de la science et de la technologie. La réunion annuelle des nouveaux champions est le premier sommet mondial sur l’innovation, la science et la technologie, qui promet l’esprit d’entreprise dans l’intérêt public mondial, rappelle le ministère.