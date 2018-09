Suite aux interventions lors des dernières intempéries à l’Est : les équipes de Sonelgaz félicitées

Suite aux intempéries qui ont frappé quelques régions de l’Est du pays, notamment la wilaya de Tebessa, le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a félicité les équipes des sociétés du Groupe Sonelgaz, en particulier, les équipes de distribution et de transport de l’électricité et du gaz, pour l’excellent travail qu’ils ont accompli et qui a permis de maintenir l’intégrité des réseaux électriques et gaziers en dépit des conditions météorologiques difficiles. Selon un communiqué parvenu à notre rédaction, le ministre a particulièrement apprécié la diligence et la conscience professionnelle dont ces équipes ont fait preuve.

Le ministre salue également l’énergie et la persévérance de tous les personnels qui ont conduit à accomplir avec brio les tâches complexes qui leur sont confiées. Il a exprimé par ailleurs sa confiance dans le sens du devoir des équipes des sociétés du Groupe Sonelgaz et les appelle à persévérer dans cette voie de l’excellence.



Caravane de solidarité au profit des sinistrés à Tébessa



Le conseil Souboul el kheirat de la direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya de Tébessa vient de lancer une caravane de collecte de dons au profit des familles sinistrées des dernières intempéries, a-t-on appris lundi, du président de ce conseil, l’imam Zoheir Sassi.

Cette caravane va permettre de collecter des appareils électroménagers, des meubles, des couvertures, des effets vestimentaires et autres literie au profit de foyers sinistrés suite aux inondations et éboulements causés par les dernières intempéries ayant affecté le chef-lieu de wilaya, selon la même source.

A cet effet, plusieurs points de collecte ont été désignés parmi lesquelles les mosquées de Tébessa, le siège de la direction des affaires religieuses et des wakfs, le siège de conseil Souboul el kheirat, sis à la grande mosquée Larbi Tebessi, a-t-il encore révélé. Suite aux visites menées sur le terrain, le conseil Souboul el kheirat a recensé plus de 150 familles ayant plus que jamais besoin d’aide a précisé M. Sassi soulignant l’impératif de se serrer les coudes en pareille catastrophe.