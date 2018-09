Ressources en eau : Améliorer la gestion du réseau

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a affirmé, hier, devant la commission de l’environnement de l’APN, que les dégâts des inondations sont dus principalement «aux résidus de la boue qui s’accumulent dans les égouts pendant la période d’été».

Le ministre qui répondait à une question sur les inondations dues au «déluge violent» qui a frappé la wilaya de Tébessa récemment, a expliqué, entre autres causes «le dérèglement climatique qui a fait que les 50 mm de pluie qui se sont abattues en l’espace de 45 minutes ont été suffisantes pour créer un danger certain sur les habitants des régions concernées». Pour le ministre, «les résidus de boue s’accumulant dans les canalisations d’égouts pendant la période d’été, sont capables de créer des problèmes. C’est pourquoi, il est impératif, signale le ministre, de «prendre des mesures concrètes, coordonnées et préventives pour remédier au problème».

Le mot est lancé par le ministre des Ressources en eau «la prévention». Le premier responsable du secteur mise sur l’anticipation, condition sine qua non de la prévention et la réduction des risques et dégâts naturels. Pour établir une stratégie visant à mettre en place les mécanismes nécessaires pour une meilleure prévision des inondations, ainsi que la protection des personnes et les biens, le ministre appelle à «la conjugaison des efforts à tous les niveaux» et rappelle dans le même contexte que la protection contre les inondations reste l’une des principales missions de son secteur.

M. Necib, a affirmé que «les équipements modernes et hautement performants installés au niveau des oueds, permettent de collecter des données sur l’état du ruissellement des eaux et d’anticiper, en fonction de la météo, les risques à éviter».



Protection de la santé publique



Aussi, anticiper les risques et travailler en coordination avec tous les secteurs concernés, sont les dimensions de cette «stratégie globale de prévention face aux risques d’inondations». Lancer les alertes et de déclencher des plans d’intervention est ce qui «permet, dit le ministre, de préserver les infrastructures urbaines et industrielles ainsi que la protection de la vie humaine». S’exprimant en marge de séance de la séance d’audition, le ministre a mis en exergue les nombreux acquis du secteur, tels «la réalisation d’un réseau d’approvisionnement en eau potable de 127.000 km, d’une capacité de 3.6 milliards m3 par an» en parallèle la réalisation de «47.000 km du réseau d’assainissement public» que gère l’Algérienne des eaux. S’ajoute à cela «187 stations d’épuration des eaux usées, traitant 860 millions de m3 par an».

Le ministre a tenu à affirmer qu’à travers le territoire national, «198 laboratoires veillent à l’analyse de la qualité des eaux, et ce par le contrôle strict des conditions physico-chimiques et microbiologiques». Il a affirmé, à cette occasion que les services de son département ont entamé suite au déclenchement de la crise de choléra, pas moins de «4.000 opérations d’analyse de l’eau potable».



Élargissement de la surface irriguée



Le ministre a insisté sur «le contrôle strict» assuré par l’Agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH) et l’Office national de l’assainissement (ONA) en parallèle à la démarche visant l’élargissement de la surface des terres agricoles irriguées par les eaux traitées dans les station d’épuration des eaux usées «devant atteindre deux millions d’hectares» selon M. Necib.

Pour réaliser cet objectif, le ministre parle d’un programme qui s’articule d’abord, autour de «la valorisation du potentiel actuel à travers, la restructuration des infrastructures, la modernisation des systèmes d’irrigation, la réhabilitation des terres agricoles » ensuite, poursuit le ministre «la mise en valeur des surfaces irriguées depuis les barrages et les eaux de surfaces (ruisseaux et sources naturelles)». Actuellement, les surface globale des terres agricoles est de «250.000 ha. Celle-ci sera élargie à 400.000 ha à l’horizon de 2020 grâce aux grands projets de transfert d’eau ».

L’irrigation par les eaux usées : Un acte qualifié de « criminel » par le ministre

Hocine Necib a toutefois, profité de l’occasion pour affirmer que «l’irrigation par les eaux usées non traitées, est un crime puni par la loi» citant dans ce contexte, l’article 130 de la loi relative à l’eau qui prévoit des peines de prison et des sanctions financières contre ce genre de contrevenants.

Évoquant le renouvellement en cours des canaux d’irrigation des terres et grandes surfaces, le ministre signalera que 12.000 ha des surfaces agricoles sont irrigués avec des eaux usées traitées dans les stations d’épuration. Pour ce qui concerne l’approvisionnement en eau potable, le secteur prévoit d’arriver à assurer un taux de 80% de distribution quotidienne à la fin de l’année 2018 dont 50% au moins, en 24h/24».

Le ministre a précisé que son département avait élaboré un programme de renouvellement des réseaux de distribution d’eau potable dans 40 villes. Dans ce contexte, il précisera que les travaux ont déjà été lancés dans 20 villes, avec un montant global de 60 milliards de DA.

Tahar Kaidi