Mise sur le marché national des produits « Made in bladi » : La liste s’allonge de jour en jour

Les produits «Made in bladi» commencent sérieusement à se faire une place dans le marché national de téléphonie mobile. Des marques de renommée internationale se sont en effet implantées dans notre pays et ouvert des usines d’assemblage, à l’instar de Samsung, Wiko et LG. Conscients du potentiel du marché algérien, les Chinois de Doogee a adopté cette démarche et sont désormais présents en Algérie depuis le début de cette année de 2018, date de l’entée en service de son usine d’Ain Benian (Alger). Quelques semaines après avoir lancé deux modèles, Doogee remet ça annonce la commercialisation sur le marché local d’un nouveau Smartphone, le «X50», à «tout petit prix» et surtout «Made in bladi», indique à cet effet un communiqué de presse de la marque chinoise. «Le marché algérien nous intéresse beaucoup. Notre implantation s’est faite dans de bonnes conditions, sans contraintes ou difficultés de quelle nature que ce soit», n’ont de cesse de soutenir les responsables de l’entreprise depuis l’inauguration de la chaine de montage. Se disant conscients de la marge de manœuvre de notre marché, les dirigeants de la marque chinoise assurent s’être «totalement adaptés» à la «nouvelle» approche de l’économie nationale qui interdit désormais l’importation des téléphones mobiles. «Nous allons miser, avec les autres marques qui ont décidé d’investir en Algérie, sur notre capacité à répondre à la forte demande», souligne Doogee pour qui, reste désormais l’obligation de répondre au cahier des charges dont le taux d’intégration reste l’une des dispositions les plus importantes et à laquelle, les marque avaient affiché leur confiance d’atteindre les taux exigés par la loi. «Nous allons tout mettre en œuvre pour être à la ligne d’arrivée. Nous sommes optimistes sur cette question, du reste légitime», ajoute notre source. Connue pour ses terminaux «low-cost» et étant «très agressive » sur l’entrée de gamme, Doogee dit aujourd’hui rechercher un «nouveau défi » avec un mobile très «bon» marché, confirmant un «excellent» rapport qualité-prix, pour le «plus grand» bonheur des consommateurs. «Avec son tout petit prix de 11.000 DA, le X50 devrait logiquement trouver son public. Elégant, bon marché et surtout suffisamment performant pour faire tourner sans difficulté la plupart des applications du Play Store, ce Smartphone est une véritable bonne affaire pour quiconque ne souhaite pas débourser beaucoup d’argent», soutient la même source qui révèle les caractéristiques et les spécifications de ce modèle, disponible en plusieurs belles couleurs, en l’occurrence le noir, le bleu et le gold. «Le «Doogee X50», équipé d’un Go RAM et de 8 Go de stockage, propose un design porté sur un corps en plastique léger et est protégé par un panneau de verre trempé, généralement utilisé dans des Smartphones haut de gamme, explique la marque qui assure que ce Smartphone présente une prise en main «très confortable», avec une caméra similaire à celle de l'iPhone X et garantissant, entre autres, de jolis selfies.

SAM