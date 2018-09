Filière datte : Plus de 60% de la production sous-valorisée

«Jusqu’à 70% de la production nationale des dattes est sous valorisée du fait d’un certain nombre de perdition à savoir, dans la productivité des processus agricoles et de transformation et des pertes en tri et en variétés à faible valeur commerciale», c’est ce qu’a indiqué, hier, M. Ali Harbi, consultant en gouvernance et stratégie de développement durable. Intervenant à l’occasion d’un atelier de capitalisation de l’expérience de l’entreprise familiale Rima dattes, il a insisté sur la nécessité de développer davantage cette filière dattière à l’avenir dont les enjeux sociaux et environnementaux ne sont plus à démontrer. Tout d’abord sur le plan social, elle permettra à l’inclusion des populations locale et des catégories les plus vulnérables dans les régions de phœniciculture. Quant au plan environnement, elle permettra également de lutter contre la désertification (capacité d’adaptation du palmier et rôle éco-systémique), la préservation des ressources en eau (micro climats en exploitations agricoles), la réduction des émissions GES (captation carbone et économies d'énergie). De son côté, Mme Ferrani Assia sous-directrice auprès du ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables et point focal du programme Switchmed, a indiqué que la stratégie de l’Etat algérien vise à diversifier l’économie, donc il est impératif de développer les secteurs hors-hydrocarbures. Pour arriver à des réalisations importantes, la sous-directrice, estime que l’investissement dans les ressources endogènes le développement locale et durable, l’économie verte sont les axes qui permettront, sans nul doute, à notre pays de mettre, en place des programmes pour favoriser la croissance économique. Dans ce sens, elle a fait savoir que le ministère de l’Environnement et des Enr a mis en œuvre à travers la nouvelle vision de développement de l’économie à l’horizon 2035. « Une nouvelle stratégie de protection et de préservation dont une bonne partie est réservée à la promotion et la création d’entreprise porteuse de projet vert appuyé par des organismes et institutions étrangers experts dans le dans le cadre du partenariat» a-t-elle précisé. Mettant l’accent, par ailleurs sur la tenue de cet atelier, Mme Ferrani a relevé que «celui-ci vient en complément à un programme qui est en cours d’exécution depuis 2014 et se poursuivra jusqu'à la fin de 2018 porté par le programme Switchmed rattaché à l’union Européenne avec qui nous entretenons de très bonne relation de coopération». La mise en œuvre de ce programme a-t-elle enchaîné «s’inscrit, en harmonie dans l’exécution des engagements internationaux de notre pays notamment les 17 objectifs de développement durable (ODD) dont l’objectif 12 établir des modes de consommation et de production durables ». S’agissant du programme Switchmed, la même responsable a précisé qu’il s’agit d’une initiative qui s’efforce de faciliter la transition vers une consommation et une production durable à travers des innovations sociales et écologiques : «Grâce à la mise en œuvre de politique d’activités de démonstration et de Networking, ce programme apportera un soutien et un appui à l’industrie à l’émergence de PME/PMI et aux décideurs politiques »a soutenu la sous directrice auprès du MEER. Pour sa part, Baert Theo expert auprès du Switchmed, a mis l’accent sur l’expérience de Rima Dattes, indiquant que l'Algérie recèle un grand potentiel en matière des dattes, insistant, à cet effet, sur la nécessité de développer cette filière, indiquant que si on veut que la datte constitue, une alternative du pétrole, il est impératif d’impliquer tout le monde.

Makhlouf Ait Ziane