Céréaliculture : Des chiffres réconfortants

Une production de plus de 60 millions de quintaux de céréales a été enregistrée au titre de la saison moissons-battage de cette année, une campagne record depuis 2009 dans l’histoire de l’Algérie. Les chiffres relevés sont venus appuyer, en fait, tout ce qui a été fait depuis le lancement du renouveau agricole, a souligné, lundi, le directeur général de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC).

L’invité de la rédaction de la Chaîne III de la Radio nationale, M. Mohamed Belabdi, expliquera que les résultats obtenus s’expliquent par une campagne labours-semailles bien préparée, dans des délais respectés, à laquelle s’ajoute une bonne répartition pluviométrique. Et de préciser que se sont les efforts consentis par l’ensemble des acteurs de la filière qui ont donné de tels résultats qui nous permettent de continuer pour atteindre les objectifs tracés. En fait, c’est une année record qui a vu la mobilisation de 3.500 moissonneuses-batteuses neuves diminuant ainsi les pertes à la récolte. «Même le respect de l’itinéraire technique a changé de sorte qu’on produise plus de blé dur (plus de 30 millions de quintaux) que d’orge, sachant que la production de blé dur en 2009 ne dépassait pas les 22 millions de quintaux. En valeur de production, cette dernière est meilleure. En 2009, elle était de 209 milliards de dinars contre 220 milliards de dinars en 2018. Sur un autre plan, M. Belabdi précisera qu’au niveau de l’OAIC, des quantités appréciables en blé dur ont été collectées, «ce qui nous a permis d’avoir des quantités meilleures par rapport aux cinq dernières années, soit 7 millions de quintaux de plus, de quoi économiser l’équivalent de 22 navires de blé dur à importer (entre 200 et 220 millions de dollars d’économies). « Quant on parle de céréales, notre mission consiste à approvisionner le pays en blé ». A ce propos, M. Belabdi relève qu’ « en outre, les efforts entrepris pour développer la filière des céréales se sont traduits, au cours des trois dernières années consécutives, par une baisse de la facture d’importation». Toutefois, les blés tendres continuent d’augmenter la facture, relèvera le DG de l’OAIC. Ces derniers, souligne-t-il, «sont des produits boursiers influencés par différents facteurs, notamment le stockage mondial et les situations climatiques». Par conséquent, «cette année, on enregistre une augmentation dans les prix de blé tendre, entre 50 et 60 dollars la tonne». Et les conditions actuelles ont impacté la production mondiale de même que les stocks internationaux qui ont ainsi baissé au cours de ces dernières années. Pour ces raisons, l’office est en train de reconstituer ses stocks de sécurité, «qui sont plus conséquents en blé tendre pour mettre le pays à l’abri de toutes ces fluctuations».



43 milliards de dinars affectés à la filière en 2018



Pour cette année, «l’office a mobilisé plus de 35 millions de quintaux en attendant de pouvoir opérer des soudures avec les campagnes céréalières à venir».

Aussi, la collecte qui s’est déroulée dans de bonnes conditions a permis d’accumuler des quantités meilleures que celles de 2009 avec des pics de 1 million de quintaux par jour. Sur un autre registre, l’invité de la rédaction a affirmé que dans le cadre de l’opération de réalisation de silos en béton, pour un montant global de 600 millions de dollars, toutes les réalisations en génie civil sont presque terminées, et que le montage des équipements est entamé. Et de préciser que les investissements, lancés en 2014, avec un partenaire chinois «avancent très bien» contrairement au groupe Batimetal qui a enregistré des retards dans la livraison des projets, qui lui ont été confiés. Le DG de l’OAIC a annoncé, à ce propos, que «des décisions vont tomber dans les jours à venir suite à deux mises en demeures» sous réserve «qu’il s’engage à livrer la totalité des silos dans un proche avenir». D’autre part, M. Mohamed Belabdi a déclaré que le montant des investissements globaux engagés, à ce titre, par l’office s’élève à un milliard de dollars. D’autres financements sont engagés par l’OAIC au profit de certains agriculteurs notamment en ce qui concerne l’irrigation.

L’office accompagne également les investisseurs qui se sont installées au sud du pays et «l’opération est suivie de très près car il y a une forte production qui commence à être constatées dans ces zones et qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs», a-t-il indiqué. Et d’affirmer que «La filière des céréales commence à intéresser les investisseurs de par le soutien des pouvoirs publics, l’achat à la production étant soutenu. Pour cette année, pas moins de 43 milliards de dinars ont été affectés à cette activité. «Et nous allons mobiliser des crédits de l’ordre de 120 milliards de dinars pour le paiement des agriculteurs», dira le premier responsable de l’office. Concernant les légumineuses, alimentaires, les chiffres de cette année, soit 1,3 million de quintaux, «nous réconfortent dans la démarche de l’autosuffisance» projetée dans les trois prochaines années, a fait savoir l’invité de la rédaction. Abordant la problématique des terres en jachère, pour ce qui est de la céréaliculture, Il a souligné que «dans les zones potentielles, nous sommes en train de les réduire, mais dans les zones agropastorales, il faut installer des espèces fourragères pour permettre le renouvellement du couvert végétal».

D. Akila