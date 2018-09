Reprise de l’offensive sur le port stratégique de Hodeïda (Yémen) : Menace sur l’aide humanitaire

Les forces progouvernementales yéménites et la coalition sous commandement saoudien qui les soutient ont annoncé, lundi, la reprise de l'offensive militaire destinée à prendre aux rebelles Houthis la ville portuaire stratégique de Hodeïda, point d'entrée essentiel pour l'aide humanitaire. "Une opération militaire destinée à libérer Hodeïda et son port a commencé sur plusieurs axes", a déclaré à la presse sous couvert d'anonymat un haut responsable de la coalition militaire anti-rebelles. Un haut commandant de cette coalition, le général émirati Ali Al-Taniji, a confirmé la reprise de l'offensive contre cette ville des bords de la mer Rouge à l'agence de presse des Emirats WAM. La coalition a lancé des raids aériens intensifs contre les positions rebelles dans et autour de la ville de 600.000 habitants. Des résidents cités par l'AFP ont confirmé avoir entendu le bruit de déflagrations. Des forces progouvernementales yéménites, soutenues par une coalition sous commandement saoudien et par les Emirats arabes unis, sont engagées depuis le 13 juin dans une offensive contre les rebelles Houthis dans l'Ouest du Yémen. Leur objectif est de prendre la ville de Hodeida, dont le port, contrôlé depuis 2014 par les rebelles Houthis, est le principal point d'entrée des importations du Yémen et de l'aide humanitaire. Le 13 juin 2018, les forces progouvernementales, appuyées par les Emiratis et les Saoudiens, lancent l'assaut sur le port de Hodeïda. Les Emirats avaient donné jusqu'au 12 juin à l'ONU pour trouver une solution et contraindre les Houthis à abandonner Hodeïda sans combattre. L'Arabie saoudite et les Emirats affirment avoir pris des dispositions pour assurer la continuité du flot de l'aide humanitaire en dépit de l'opération militaire. Une tentative de pourparlers politiques parrainés par l'ONU a échoué plus tôt ce mois-ci à Genève, les rebelles ayant posé des conditions à leur venue. Finalement, ces consultations inter-yéménites n'ont pas eu lieu. Le 12 septembre, quelques jours après l'échec de Genève, la brigade de "Géants", une force progouvernementale appuyée par les Emiratis, avait affirmé avoir progressé autour de Hodeïda, assurant avoir pris le contrôle à deux endroits d'une route stratégique reliant la ville portuaire à la capitale Sanaa. Dans un tweet, le même jour, le ministre d'Etat émirati aux Affaires étrangères, Anwar Gargash, avait affirmé que la "NON VENUE" des Houthis à Genève était "une preuve supplémentaire que la libération de Hodeïda est ce qui est nécessaire pour les amener à la raison et à s'engager de manière constructive dans le processus politique". "Hodeïda est le changement nécessaire qui permettra d'assurer la fin de l'agression houthie", avait-il dit. Ces développements militaires sont intervenus alors que le médiateur de l'ONU, le Britannique Martin Griffiths, a entrepris de nouvelles navettes dans la région pour tenter de relancer le processus politique et favoriser des mesures humanitaires. Il a notamment été question ces derniers jours d'organiser des évacuations à l'étranger de Yéménites souffrant notamment du cancer ou de graves problèmes rénaux, mais une porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Fadéla Chaib, a déclaré hier qu'aucune date n'avait été fixée pour le premier vol. "Nous attendons l'accord final de toutes les parties", a-t-elle dit.

M. T. et Agences