Elections en Libye avant la fin de l’année : L’improbable rendez-vous

Pour le Conseil de sécurité, la situation en Libye continue de menacer la paix et la sécurité internationales. Ce constat, déjà établi dans sa résolution 2213 adoptée en 2015, est de nouveau réaffirmé trois ans après, démontrant, si besoin est, que la situation dans ce pays est loin d’enregistrer les avancées positives attendues après la signature, en décembre 2015, de l’Accord politique.

Aussi, en adoptant à l’unanimité de ses 15 membres la résolution 2436, par laquelle est prorogé jusqu’au 15 septembre 2019 le mandat de la Mission d’appui des Nations- Unies en Libye (MANUL), et en décidant de « rester activement saisi de la question », le Conseil de sécurité exprime de manière claire en ce mois de septembre 2018 sa préoccupation pour ce qui se passe dans ce pays. Les récents affrontements à Tripoli entre milices rivales sont venus rappeler toute la fragilité de la situation qui y prévaut. De même que l’appui sans réserve aux efforts que continuent de faire la MANUL et le Représentant spécial du Secrétaire général, Ghassan Salamé, et le total soutien apporté par le Conseil de sécurité au Plan d’action des Nations Unies pour la Libye se veulent comme la continuation de la ligne de conduite suivie par l’organe onusien dans sa recherche d’une solution politique durable. Pourtant, ni l’appui ni le soutien apportés par l’organe onusien n’ont, du moins pour l’heure, suffi à mettre un terme à la crise. Un échec qui signifie que les difficultés rencontrées par Ghassan Salamé à convaincre les Libyens à adhérer à sa démarche ne sont pas une vue de l’esprit. Et dire que ce ne sont pas les encouragements en direction des Libyens, engagés à « travailler ensemble, dans un esprit de compromis, dans le cadre du processus politique ouvert à tous » qui font défaut. En réalité, ils fusent de partout. Des pays voisins, et de l’Algérie en premier. Soucieuses de l’avenir et du devenir de ce pays, certaines capitales tentent de convaincre les Libyens de dégager une approche et un règlement politique assurant la sécurité, la viabilité politique et économique et l’unité nationale de leur pays. En vain, jusqu’à présent, même si les principaux acteurs du conflit donnent, comme ce fut le cas à Paris en mai dernier, l’impression de vouloir jouer le jeu. Mais une fois de retour dans le pays, ils semblent prendre un malin plaisir à renier leurs engagements. Une attitude qui est explicitée par une seule grille de lecture. La multiplication des agendas est un obstacle majeur à toute avancée sur le dossier, ne cessent de dire certains. Une réalité qui n’échappe pas au Conseil de sécurité, qui a rappelé dans sa résolution 2213 qu’ «il est nécessaire que les États membres cessent de soutenir les institutions parallèles ». Et pour cause, cette façon d’agir, qui, certes, affaiblit le chef du gouvernement d’union nationale, ne donne pas pour autant les moyens à ses rivaux de s’imposer vis-à-vis de la communauté internationale, qui, du reste, ne reconnaît que Fayez el Sarraj et son gouvernement comme uniques interlocuteurs dans le conflit. Ce dernier, mis sous pression pour organiser avant la fin de l’année des élections, semble bénéficier d’un sursis. Le Conseil de sécurité, contrairement à la France, n’a pas fixé de date précise pour tenir ces élections, présentées comme le premier pas conduisant vers un retour à la normale dans un pays qui sombre dans le chaos depuis 2011. Les membres du Conseil de sécurité se sont contentés d’appeler à leur tenue « aussitôt que possible » et de souhaiter un « scrutin crédible ». Est-ce à dire que le rendez-vous du 10 décembre pris le 29 mai à Paris est reporté ? Nombreux sont ceux qui le pensent.

N. Kerraz