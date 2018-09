À l’occasion de la célébration de l’indépendance de son pays : Le président Bouteflika félicite son homologue chilien

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitation à son homologue chilien, Sébastien Pinera Echenique, à l'occasion de la célébration de l'indépendance de son pays, dans lequel il l'a assuré de sa disponibilité à œuvrer, avec lui, au renforcement des relations d'amitié qui unissent les deux pays. «La célébration par votre pays du 208e anniversaire de son indépendance m'offre l'agréable opportunité de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens, et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous même, de progrès et de prospérité pour le peuple chilien ami», a écrit le Président de la République. «En cette occasion, je tiens à vous assurer de mon entière disponibilité à œuvrer, avec vous, au renforcement des relations d'amitié qui unissent nos deux pays, et à la promotion d'une coopération bilatérale mutuellement bénéfique», a-t-il ajouté.