Explosion d’une conduite de gaz à Bentalha : Naftal ouvre une enquête

Une commission d’enquête a été diligentée lundi pour élucider l’origine de l’incendie enregistré au niveau de la canalisation GPL, située dans la zone de Bentalha à Baraki (Alger), a indiqué un communiqué de l’Entreprise nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers (Naftal). «Les résultats de cette enquête seront communiqués au moment opportun», a fait savoir le communiqué. Selon la même source, un incendie s’est produit lundi dernier aux environs de 14h00 au niveau de la canalisation GPL, située au PK10 dans un champ à hauteur de la zone de Bentalha à Baraki (Alger). Les responsables et les équipes de sécurité de Naftal ont été dépêchés sur les lieux aux côtés des responsables et des agents de la protection civile, où tous les moyens ont été mobilisés pour venir à bout de l’incendie, a ajouté le communiqué. L’incendie a été circonscrit et toutes les dispositions ont été prises pour assurer l’approvisionnement de la population en gaz butane et propane, rassure Naftal. Deux personnes sont décédées et une autre blessée dans cet incident tragique, selon un bilan provisoire de la protection civile.