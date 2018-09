Bouira, Skikda et Oum El-Bouaghi : Destruction de 6 casemates et 2 bombes

Six casemates pour terroristes contenant 80 kg de produits chimiques servant à la fabrication des explosifs et deux bombes de confection artisanale ont été détruites lors des opérations de recherche et de ratissage menées lundi par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) dans les wilayas de Bouira, Skikda et Oum El Bouaghi, indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à des opérations de recherche et de ratissage menées distinctement à Bouira (1ère Région militaire), Skikda et Oum El Bouaghi (5e RM), des détachements de l’Armée nationale populaire ont découvert et détruit, lundi, deux bombes de confection artisanale et six casemates pour terroristes contenant 80 kilogrammes de produits chimiques servant à la fabrication des explosifs, ainsi que des denrées alimentaires, des effets vestimentaires, des médicaments et divers objets», a souligné le MDN.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, a poursuivi la même source, «des détachements combinés de l’ANP ont arrêté, à Tlemcen (2e RM) et à Bejaïa (5e RM), trois narcotrafiquants en possession de 31,4 kilogrammes de kif traité, tandis que d’autres détachements de l’ANP ont appréhendé, à In Guezzam et à Bordj Badji-Mokhtar (6e RM), 3 orpailleurs et saisi un véhicule tout-terrain, 2 groupes électrogènes, 3 marteaux-piqueurs et un téléphone satellitaire».

Selon la même source, 11.425 unités de tabac ont été également saisies à El-Oued (4e RM) et à Tlemcen (2e RM). D’autre part, des garde-côtes «ont déjoué à El-Kala (5e RM) une tentative d’émigration clandestine de 6 personnes à bord d’une embarcation de construction artisanale, alors que 56 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et à Ghardaïa», conclut le MDN.