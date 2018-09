Juba II, nouvelle production du théâtre régional de Tizi Ouzou : Générale le 27 septembre

La nouvelle production du Théâtre régional Kateb-Yacine de Tizi Ouzou, Juba II, sera dévoilée au public, le 27 septembre, a annoncé hier le responsable de cet établissement culturel.

Écrite et mise en scène par Lyes Mokrab, cette nouvelle production aborde la vie de ce roi berbère, sa détention à Rome, son mariage avec Cléopâtre de Séléné (fille de Cléopâtre et Marc Antoine), son règne et surtout sa passion pour les lettres et les arts, a indiqué à l'APS, Farid Mahiout. Cette pièce sera interprétée en amazigh par 12 comédiens, dont Fellag Malek, dans le rôle de Juba II, et Makhmoukhen Djedjiga, dans celui de Séléné.

Une narratrice est aussi introduite dans ce spectacle, qui accorde en outre une place à la danse, qui sera exécutée par quatre danseurs, a-t-on ajouté de même source. Juba II est la deuxième pièce produite par le Théâtre Kateb-Yacine en 2018, après Célibattantes, dont le texte et la mise en scène sont signés Houche Abderahmane, et qui a été présentée au public le 8 août dernier.

Une troisième pièce sera mise en chantier, en octobre prochain. Il s'agit d'une pièce pour enfant intitulée Aqchich Amenchouf, a indiqué M. Mahiout.