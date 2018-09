Parution : l’histoire du GPRA revisitée

Abdelmadjid Merdaci, connu pour ses nombreux ouvrages, publie un « éclairage » sur la période allant du 19 septembre 1958 au 3 août 1962 dans lequel il revient sur la création et le fonctionnement du Gouvernement provisoire créé pendant la Révolution. Chronologie et glossaire à l’appui, l’auteur rajoute une pierre à l’écriture de notre histoire contemporaine. En voici, en substance, les propos de l’introduction :

« Le 19 septembre 1958 était proclamé, simultanément au Caire et à Tunis, la formation du gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA). L'annonce en était faite au Caire par M'Hamed Yazid, en sa nouvelle qualité de ministre de l'Information — il représentait jusqu'alors le FLN aux Etats-Unis — avant que Ferhat Abbas, désigné comme président de l'instance de direction du FLN, ne fasse sa première déclaration, fixant les objectifs de la nouvelle étape de la lutte des Algériens pour leur indépendance. Soixante ans après, il est légitime de faire d'abord état de la méconnaissance de l'événement et de sa portée par la grande majorité des Algériens, d'avoir l'ambition de récuser les rites commémoratifs établis pour ouvrir droit à l'approche historienne que peuvent autoriser la documentation et les témoignages disponibles. Acteur majeur de l'indépendance nationale, le GPRA a fait l'objet, au lendemain du conflit et de l'établissement du régime politique du nouvel État, d'abord d'une mise en cause directement liée à ce qu'il est convenu de nommer «la crise de l'été 19621» et puis à un quasi refoulement qui a autant affecté l'institution de même que ses acteurs les plus significatifs. L'imaginaire guerrier, socle d'une histoire institutionnelle relayée par les médias et longtemps par les manuels scolaires, s'est largement adossé à une censure tatillonne et, au mieux, a imposé de fait un rapport névrotique, simplificateur au passé et une progressive mais notable extinction d'un désir d'histoire chez les plus jeunes algériens.

La formation dans les arcanes du régime algérien, au-delà de ses différentes déclinaisons d'une rente mémorielle avec ses bénéficiaires, ses intercesseurs et ses porte-paroles patentés, croisait aussi une rétention sans état d'âme des archives de la guerre d'indépendance nationale qui interdit, en réalité, les possibilités d'une recherche historique algérienne autonome et libérée d'une hégémonie académique française.

Dans ce contexte précis, quel intérêt y a-t-il à revenir au GPRA ? L'autre modalité de questionnement est alors de savoir s'il est encore possible d'évoquer la guerre d'indépendance algérienne en faisant l'impasse sur l'institution qui en assurait l'animation et la direction sur le plus long cours de la guerre ?

« L'histoire est écrite par les vainqueurs », a-t-on coutume de dire, et celle imposée par les adversaires du GPRA de juillet 1962 ne pouvait, sans surprise, lui faire place et on sait aussi que cette histoire ne pouvait que se déliter à la mesure de la déliquescence de l'autoritarisme qui avait pris en otage les institutions de l'État-nation et les légitimes aspirations des Algériens consignées notamment dans la proclamation du 1er novembre 1954. L'inscription de la date du 19 mars 1962 dans le calendrier des fêtes légales en Algérie, sous le régime du président Bendjedid, avait pu constituer une première indication sur une restauration possible de l'histoire du nationalisme et de la guerre d'indépendance même si les résurgences mémorielles — qui avaient remis dans l'espace public national des figures jusque-là censurées— étaient restées relativement sélectives. Cet ouvrage s'assigne d'éclairer les conditions de formation du GPRA non pas tant pour répondre à un manque — notable par ailleurs — mais pour en saisir la singularité dans la direction du Front de libération nationale. En quoi la constitution du GPRA procédait-elle d'une solution de continuité dans la conduite de la guerre par le FLN et de quelle manière introduisait-elle une rupture historique significative ? Cela impose l'examen attentif des successives séquences ayant marqué la direction du FLN, de rapporter les choix des hommes, des objectifs, à l'évolution du conflit tant au plan militaire que politique et diplomatique. Il a été beaucoup écrit sur les enjeux et les compétitions de pouvoir au sein du Front et le rappel que cela s'inscrit dans la nature même de tout mouvement politique devrait lever l'hypothèque d'une unité affichée et d'une unanimité algérienne autour du FLN. L'histoire du GPRA, tant dans les conditions de sa formation que dans les conditions d'exercice de la direction du Front et de la guerre, procède aussi de ces données. Que ce soit au plan interne — les compétitions de pouvoir entre dirigeants — ou avec d'autres instances du Front ou de l'ALN —l'état-major général— le GPRA a pu être le réceptacle des contradictions et des appétits de pouvoir de la résistance en même temps qu'il validait tant auprès de l'opinion nationale qu'internationale la réalité d'un État algérien. La constitution du GPRA changeait de fait les termes du conflit — les spécialistes du droit international n'avaient pas manqué de s'en saisir — et à terme devait impacter l'évolution de l'opinion algérienne comme le vérifièrent de manière spectaculaire les manifestations de décembre 1960. Les graffitis qui réclamaient alors l'Algérie algérienne ou «Abbas Ferhat Président» se souciaient peu qu'il ait été réformiste et donnaient un sens pratique à un GPRA représentatif des attentes algériennes. La réflexion de cet ouvrage sait ne pas épuiser une question qui continue d'appeler l'attention des chercheurs sur un événement qui mérite aussi l'intérêt de la créativité intellectuelle et artistique. Elle aura pleinement atteint ses objectifs si elle ouvrait droit, aussi peu que ce soit, à l'histoire d'une guerre d'indépendance dense, complexe dont le GPRA fut aussi l'acteur incontournable.»

Abdelmadjid Merdaci, GPRA, Un mandat historique, Éditions du Champ libre, 139 pages, 600 DA.