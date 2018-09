Enterrement du chanteur Djamel ALLAM à Béjaia : Une foule immense l’a accompagné à sa dernière demeure

Ils étaient très nombreux hier à assister à Béjaïa aux funérailles de leur cher ami Djamel. Comédiens, musiciens, chanteurs, un déplacement organisé par l’ONDA, pour permettre à tous ses amis, ses fans et ses admirateurs de jeter un dernier regard sur le cercueil de Djamel.

C’est à 9h que l’avion transportant le cercueil drapé de l’emblème national s’est immobilisé sur le tarmac de l’aéroport Abane-Ramdane de Béjaïa, accueilli par le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, du ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, des autorités de la wilaya et d’une foule immense d’hommes de l’art et de la culture.

Le cercueil a été acheminé vers le domicile mortuaire à la cité Ihaddadène, pour permettre aux membres de sa famille et à ses voisins de l’accueillir comme un héros avec des youyous. Djamel a conquis les cœurs de tout ce monde qui l’aimait et l’admirait. Le cortège funèbre a été transféré au Théâtre régional de Béjaïa, où une grande foule s’est amassée à l’entrée de la structure pour jeter un dernier regard sur sa dépouille exposée dans le hall du théâtre.

À midi, le cercueil a été déplacé à la mosquée Sidi Soufi, lieu où le défunt Djamel aimait siroter son café matinal, pour la prière à sa mémoire, avant d’être acheminé vers l’ancien cimetière de la ville, Sidi-Mohamed- Amokrane, pour être enterré dans ville natale, près de chez lui, qui l’a vu grandir et franchir toutes les étapes dans la réussite de sa carrière artistique.

Djamel reposera en paix, après avoir accompli un long chemin en tant qu’artiste inégalé. Tout ce monde de la culture témoigne que Djamel Allam était un grand artiste, un astre dans le ciel. Les plus proches ont témoigné, comme Samy Bencheikh, directeur général de l’ONDA, qui a déclaré : «Djamel est l’un des plus anciens membres de l’ONDA, il forme un grand répertoire de la musique algérienne. Il est le premier chanteur à avoir modernisé la chanson kabyle.

C’est lui qui a transporté la chanson kabyle vers la France avant tout autre chanteur, pour lui permettre d’aller hors des frontières. Il a chanté avec les Aznavour, Georges Moustaki, Léo Ferré et autres, en interprétant la chanson kabyle moderne auprès des autres chansons de renommées mondiale. Il a ouvert les chemins de la musique aux chanteurs comme les Abranis, Idir, Izri, Aït Menguellat et autres. Djamel a su, grâce à son talent d’artiste complet, moderniser la chanson kabyle traditionnelle. Il a universalisé la chanson kabyle.

L’ONDA l’a accompagné durant sa maladie, pour surmonter sa douloureuse épreuve, un cancer du pancréas qui ne l’a pas épargné. Nous lui avons rendu dernièrement un hommage.

Nous allons lui organiser prochainement, dans un mois, un deuxième hommage, plus grandiose, avec la participation de tous les chanteurs algériens qui interprèteront tour à tour toutes les chansons de Djamel Allam.» Pour Omar Fetmouche, comédien et ancien directeur du TR Béjaïa, très émus par la perte d’un de ses meilleurs amis de l’art et la culture, «les poètes et les artistes sont comme des oiseaux migrateurs. Même s’ils partent, ils reviennent d’une manière ou d’une autre. Djamel faisait partie de ces oiseaux migrateurs, un poète profond. Je le vois comme un astre dans le ciel. Il nous appartient de pérenniser ses œuvres par des hommages et à travers des rencontres entre membres de la famille artistique. Il a donné beaucoup à l’art. C’est un artiste complet dans la chanson, le théâtre, le cinéma et l’art en général. Que Dieu ait son âme !»

Béjaïa, qui a enfanté Djamel, a été toujours émerveillée par ses grands concerts. Hier, elle a rendu un grand adieu à Djamel, mais elle le gardera jalousement dans son plus vieux cimetière, auprès de ses aînés. Repose en paix, Djamel, que Dieu t’accueille dans Son vaste paradis.

Mustapha Laouer