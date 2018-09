Intoxications alimentaires : Négligence quand tu nous tiens !

Les intoxications alimentaires reviennent souvent, chez-nous, devenant un véritable problème de santé publique qui sévit, pas seulement en période de grandes chaleurs même si l’été, c’est connu, est propice à la prolifération de ce type d’infections ayant pour origine la consommation d’un aliment souillé. En fait, les symptômes de cette maladie se classent parmi les premières causes de consultation médicale. Les intoxications alimentaires touchent un nombre important de personnes. Et la cause demeure, bien entendu, le non-respect de l’hygiène, de transport ou encore le stockage des denrées. Le ministère de la santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, a rappelé, dimanche dernier, dans un communiqué, l’intérêt de veiller à la qualité des produits alimentaires et ce, à travers la prévention et l’adoption de mesures, à même de lutter contre ce fléau, confirmé par l’augmentation des cas d’intoxications alimentaires, en Algérie, durant les trois dernières années, ajoute le même communiqué. Les chiffres sont inquiétants, d’autant plus qu’on parle désormais d’intoxications collectives de plus en plus fréquentes. En effet, des dizaines, parfois des centaines de cas, sont enregistrés dans des lieux de restauration ou encore des fêtes. Dernièrement, une salle des fêtes a été même fermée, à Skikda, à la suite d’enregistrement, deux fois consécutives, de cas d’intoxications alimentaires. Pas moins de soixante-dix personnes ont été infectées récemment et près de 300 autres auparavant. En 2017, il faut signaler que pas moins de 10.000 intoxications alimentaires ont été signalées, dont près de 60% lors des fêtes et autres lieux de restauration collectifs.

Aujourd’hui, la prévention est loin d’être le souci du consommateur, du commerçant, et qui dit commerçant, dit aussi propriétaires de fast-food, restaurants, vendeurs de glaces et bien sûr, des salles des fêtes, qui ont d’autres considérations, à savoir le gain facile, même si, très souvent, ils ferment les yeux sur la qualité et l’hygiène des plats préparés et des ustensiles utilisés, d’où l’intérêt de renforcer le contrôle de ces lieux, qui représentent une menace certaine sur le citoyen sans parler du coût des toxi-infections sur le budget de santé. C’est sûr qu’une bonne gestion de ces lieux passe également par le respect et la prise au sérieux surtout de la «donne» hygiène car toute négligence risque de coûter cher.

Samia D.