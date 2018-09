Energies renouvelables : Les jeunes créateurs à l’honneur

Dans le cadre de la compétition Grands Challenges 2018 lancée par la Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique (DGRSDT) relevant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER) lance le DZ Clean Energy Challenge Days à destination de jeunes porteurs d’idées innovantes les 29, 30 novembre et 01 décembre 2018. «Conscient des enjeux de la politique nationale de développement social de notre pays, le CDER lance ce challenge pour développer la créativité, le sens de l’initiative et le potentiel d’innovation de jeunes talents et les propulser vers l’entrepreneuriat pour qu’ils puissent devenir les acteurs du développement économique et social de demain», indique le portail algérien des énergies renouvelables dans son site électronique. Donnant de plus amples informations à ce sujet, la même source explique que «le DZ Clean Energy Challenge Days est un concours national de création de startups innovantes dans le domaine des énergies renouvelables» et qu’il est destiné aux étudiants, chercheurs, jeunes diplômés ou tout porteur d’idée ou de projet. Il faut dire que les participants qui seront retenus pour la finale de ce concours prévu du 29 novembre au 1er décembre 2018 bénéficieront d’un coaching de la part d’experts dans le domaine de l’entrepreneuriat et de la gestion et que les gagnants auront, à l’issue du concours, la possibilité de concrétiser leur projet. Les participants sont appelés à répondre aux thématiques suivantes : Energie solaire thermique, Energie solaire photovoltaïque, Bâtiment intelligent et déchet à l’énergie. Ils seront ainsi conviés à porter leur contribution à ce challenge en proposant des idées innovantes de projets sur une ou deux de ces thématiques. ? «La participation au Challenge est ouverte aux étudiants, chercheurs, diplômés universitaires ou porteurs de projet», fait remarquer le document du CDER, précisant dans ce sillage que « les membres du jury et du comité d’organisation ne peuvent pas participer au Challenge ». Autre remarque importante à mettre en relief : les modalités de participation à ce concours national doivent répondre à un certain nombre de conditions. L’on apprend notamment que la participation se fait «seule ou en équipe (dans la limite de trois personnes par équipe)» et qu’un capitaine d’équipe doit être désigné. Il sera, de ce fait, le porte-parole de l’équipe à l’égard des organisateurs du challenge. Aussi, le participant ne peut être membre que d’un seul projet, met-on en exergue. Concernant, enfin, les critères de sélection, le CDER souligne que les projets soumis seront évalués anonymement par un jury selon quatre critères. Il s’agit, en l’occurrence, du «caractère innovant», de la «faisabilité », du «time to market» et bien entendu de «l’impact environnemental». Une fois la sélection effectuée, les meilleurs projets seront retenus pour participer au premier pitch du DZ Clean Energy Challenge Days. «Dix projets seront retenus après le premier pitch pour le coaching et la grande finale du DZ Clean Energy Challenge Days», révèle le même document du Centre de développement des énergies renouvelables, ajoutant qu’à la suite du pitch final, le jury désignera les trois vainqueurs du DZ Clean Energy Challenge Days.

F. L.