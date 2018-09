Températures et précipitations extrêmes : L’organisation météorologique mondiale prédit le pire

Selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM), les phénomènes météorologiques violents, dont des températures extrêmes et des précipitations catastrophiques, ont marqué l’été 2018 dans l’hémisphère nord.

Les mois de juin et de juillet ont été exceptionnellement chauds, avec d’importantes conséquences et ce début de septembre connait des précipitations spectaculaires à travers le monde. Le Japon, où de nombreux records de cumuls de précipitations sur 24 heures ont été battus, fait face aux pires inondations et glissements de terrain des dernières décennies. Dans de nombreux sites d’observation, les précipitations totales étaient de deux à quatre fois plus élevées que la moyenne mensuelle pour un mois de juillet. Ces fortes précipitations ont entraîné un grand nombre de glissements de terrain, de crues et d’inondations. Le 11 juillet, le typhon Maria a atteint la côte chinoise. Aux abords de la partie septentrionale de la province chinoise de Taiwan, des vents de 175 km/h ont été relevés, accompagnés de rafales de 250 km/h, soit l’équivalent d’un ouragan de catégorie 3 sur l’échelle Saffir-Simpson. Le 10 juillet, le Centre météorologique national de l’Administration météorologique chinoise (CMA) avait diffusé un avis de typhon (alerte rouge) et enclenché une procédure d’intervention d’urgence. Le 28 juin, à Qurayyat, au sud de Mascate, sur la côte du Sultanat d’Oman, une température minimale quotidienne de 42,6 °C a été enregistrée, ce qui signifie que la température n’est pas descendue en dessous de ce chiffre pendant la nuit. À Ouargla, dans le Sahara algérien, une température maximale de 51,3 °C a été constatée le 5 juillet. Tout semble indiquer qu’il s’agirait de la température la plus élevée jamais relevée en Algérie par des instruments fiables. En effet, selon la base de données des extrêmes météorologiques et climatologiques de l’OMM, le record africain de température est actuellement détenu par la ville tunisienne de Kebili, où le thermomètre est monté à 55 °C en juillet 1931.



L’année 2018 est en passe de figurer au palmarès des plus chaudes jamais constatées



«Les extrêmes météorologiques, hydrologiques et climatiques à fort impact ont des effets dévastateurs sur les vies humaines, les économies nationales, les zones urbaines et rurales, la production alimentaire et l'approvisionnement en eau. Les phénomènes hydrométéorologiques extrêmes provoquent au-delà de 80% des catastrophes naturelles qui ébranlent la planète», lit-on sur le site de l’OMM. La fréquence et l'intensité de ces extrêmes devraient progresser en raison de la hausse soutenue des concentrations de gaz à effet de serre. L'élévation du niveau de la mer, elle aussi associée au changement climatique, aggravera la menace qui pèse sur plus de la moitié de la population mondiale établie sur le littoral. «Le changement climatique influe sur la dynamique traditionnelle des phénomènes et sur l’impact qu’ils peuvent avoir. L’année 2018 a débuté par un épisode de faible intensité, mais le refroidissement induit par ce phénomène n’a pas suffit pour atténuer la tendance générale au réchauffement: cette année est en effet en passe de figurer au palmarès des plus chaudes jamais constatées», a déclaré le Secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas. «Malgré les conditions neutres observées ces derniers temps, des températures supérieures à la normale ont persisté un peu partout dans le monde entre mai et juillet, à quoi s’ajoutent des phénomènes météorologiques extrêmes tels que la chaleur record enregistrée en Europe du Nord et les inondations dévastatrices qui ont frappé le Japon, l’Inde et l’Asie du Sud-est. Nombre de ces phénomènes s’inscrivent dans la logique du réchauffement climatique», a fait valoir M. Taalas. Plusieurs facteurs accentueront l'exposition et la vulnérabilité à l'égard de ces dangers: l'accroissement de la population qui excédera 9 milliards d'habitants en 2050, la multiplication des établissements humains, ainsi que la poursuite de l'urbanisation et du développement des mégapoles, en particulier dans les plaines inondables et les zones côtières.



L’élévation du niveau de la mer, associée au changement climatique, aggravera la menace qui pèse sur plus de la moitié de la population mondiale établie sur le littoral



Un nouveau Plan stratégique définissant l'orientation des activités futures de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et visant une approche plus intégrée du système Terre afin de faire face aux défis interdépendants du XXIe siècle a été approuvé par le Conseil exécutif de l'Organisation. «Nous envisageons à l'horizon 2030 un monde dans lequel toutes les nations, notamment les plus vulnérables, maîtriseront mieux les conséquences socio-économiques des phénomènes extrêmes liés au temps, au climat, à l'eau et à l'environnement et poursuivront un développement durable grâce aux meilleurs services possibles, tant sur terre qu'en mer et dans les airs», indique-t-on à l’OMM. Outre des perspectives à long terme, le Plan stratégique définit des objectifs à long terme et des objectifs stratégiques, notamment pour la période 2020–2023, qui sous-tendent l'action menée par la communauté internationale pour favoriser le développement durable, la prévention des catastrophes et l'adaptation au changement climatique, et visent à satisfaire la demande sans précédent d'informations pratiques et accessibles fondées sur la science. Le Plan stratégique a été conçu de façon à envisager sous l'angle de l'intégration les solutions au défi croissant que représentent les extrêmes météorologiques et climatiques, le stress auquel sont soumis les cours d'eau et les océans, la qualité de l'air et la dégradation de l'environnement. Les connaissances scientifiques doivent être traduites en actions concrètes sous forme de services pour renforcer la résilience, l'adaptation aux changements climatiques et l'atténuation de leurs effets. La fréquence et l'intensité de ces extrêmes devraient progresser en raison de la hausse soutenue des concentrations de gaz à effet de serre. L'élévation du niveau de la mer, elle aussi associée au changement climatique, aggravera la menace qui pèse sur plus de la moitié de la population mondiale établie sur le littoral.

Farida Larbi