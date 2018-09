Le président sud-coréen à Pyongyang pour le troisième sommet : Le Dégel ?

Le président sud-coréen Moon est arrivé hier à Pyongyang pour son troisième sommet avec le Leader nord-coréen Kim Jong Un afin de pouvoir relancer les discussions au point mort entre le Nord et Washington sur la dénucléarisation. Le dirigeant nord-coréen a accueilli son invité à l'aéroport de Pyongyang. Les deux hommes accompagnés par leurs épouses. Moon Jae-in séjournera trois jours dans le pays. Il marche ainsi dans les pas de ses prédécesseurs Kim Dae-jung, qui avait fait le voyage de Pyongyang en 2000 et de Roh Moo-hyun, son mentor, parti en 2007. Le sommet «offrira l'occasion importante d'accélérer encore davantage le développement des relations intercoréennes qui tournent une nouvelle page de l'histoire», a estimé l'agence officielle nord-coréenne KCNA. Cette visite rarissime est une nouvelle illustration du remarquable dégel en cours sur la péninsule qui avait permis un premier sommet fin avril dans le village frontalier de Panmunjom, avant une deuxième rencontre en mai. M. Moon a joué un rôle crucial de médiateur pour permettre l'organisation le 12 juin à Singapour d'un sommet historique entre le Nord-Coréen et le président américain Donald Trump. M. Kim s'était alors engagé en faveur de la «dénucléarisation de la péninsule», un euphémisme sujet à toutes les interprétations. Les deux parties s'écharpent depuis sur la signification exacte de cet engagement. Washington exige «une dénucléarisation définitive et entièrement vérifiée», tandis que Pyongyang veut une déclaration officielle des États-Unis pour marquer la fin de la guerre de Corée qui s'est achevée en 1953 sur un simple armistice.