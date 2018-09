Niger - Nigeria : Une stratégie commune pour l’éradication de Boko Haram

Le Niger et le Nigeria ont convenu, lundi à Niamey, le renforcement d'une stratégie commune pour l'éradication du groupe terroriste Boko Haram et le crime transfrontalier organisé, à l'issue d'une journée de discussion sur la situation sécuritaire dans l'espace frontalier entre les deux pays, ont rapporté hier des médias.

Les deux pays se sont entendus, notamment sur la création d'un cadre de réflexion entre les états-majors nationaux et le commandement de la force multinationale mixte composée des armées du Tchad, du Niger, du Cameroun et du Nigeria, et qui engage des opérations d'envergure, depuis plus d'un an contre Boko Haram.

La réunion entre Nigériens et Nigérians a également recommandé, entre autres, «la mise en place d'un mécanisme commun de surveillance de la frontière commune». La rencontre a été marquée par la présence du ministre de la Défense nationale du Nigeria, qui s'est entretenu à cette occasion avec le Chef de l'État du Niger, a-t-on indiqué.

Les deux pays, qui partagent une frontière qui s'étend sur plus de 1500 km, subissent fréquemment des attaques meurtrières de Boko Haram, basé au Nigeria depuis 2009. Le groupe terroriste nigérian, qui a étendu sa menace aux voisins du Tchad, du Niger et du Cameroun depuis 2015, a intensifié ses attaques au cours des derniers mois.

Les terroristes recourent aux enlèvements contre rançon pour financer leurs opérations ou échanger leurs captifs contre des prisonniers du groupe avec le gouvernement nigérian.

Les attaques terroristes de Boko Haram et les offensives de lutte antiterroristes menées par l'armée ont fait plus de 27.000 morts et quelque 2,6 millions de déplacés depuis 2009, selon des estimations médiatiques.