Drame des Rohingyas (Birmanie) : L’ONU exhorte au retrait de l’armée de la vie politique

Des enquêteurs de l'ONU ont exhorté hier le gouvernement civil à sortir l'armée birmane de la vie politique au vu de son implication dans «le génocide» des musulmans rohingyas. Les autorités du pays doivent «poursuivre le processus visant au retrait des militaires de la vie politique», en engageant une révision de la Constitution en ce sens, d'après le rapport final de la Mission d'établissement des faits de l'ONU sur la Birmanie. Malgré l'arrivée au pouvoir en 2016 du gouvernement civil de la Prix Nobel de la Paix Aung San Suu Kyi, l'armée conserve une place centrale dans le régime politique birman. Elle contrôle trois ministères régaliens, la Défense, l'Intérieur et les Frontières. Elle supervise l'attribution d'un quart des sièges au Parlement, ce qui lui permet de bloquer tout amendement constitutionnel qui limiterait ses pouvoirs. Les enquêteurs de l'ONU réclament aussi le limogeage des chefs militaires, demandant, comme ils l'avaient déjà fait dans un rapport d'étape fin août, que le chef de l'armée, Min Aung Hlaing, et cinq autres hauts gradés soient poursuivis pour «génocide», «crimes contre l'humanité» et «crimes de guerre». La mission de l'ONU, qui n'a pas été autorisée à se rendre en Birmanie, a interrogé plus de 850 victimes et témoins et s'est aussi servi d'images satellite. «Assassinats», «disparitions», «torture», «violences sexuelles», «travail forcé», le rapport détaille une longue liste d'exactions commises à l'encontre des Rohingyas qui constituent «les crimes les plus graves au regard du droit international». Il exhorte à «la fin de toutes les opérations militaires (...) illégales, inutiles ou disproportionnées, en particulier lorsqu'elles visent des civils», et demande aux autorités birmanes de «ne pas faire obstacle au retour sûr et durable» des membres de la minorité ethnique en Birmanie.