Sommet Djibouti - Erythrée : L’ONU salue l’initiative

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est félicité, dans un communiqué, de la tenue, lundi en Arabie saoudite, d'un sommet entre Djibouti et l'Érythrée, espérant que cette rencontre sera le point de départ d'une résolution des conflits entre les deux pays. Ce sommet a réuni à Djeddah le président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh et son homologue d'Érythrée, Isaias Afwerki, précise le communiqué de l'ONU diffusé lundi soir à New York. Il s'est tenu sous les auspices du roi saoudien Salmane. Pour le secrétaire général, ce sommet représente «un nouveau pas dans la consolidation de récentes avancées pacifiques et sécuritaires dans la Corne de l'Afrique».

Antonio Guterres espère qu'il «conduira à encore plus de paix, de stabilité et de développement dans la région», ajoute le communiqué, en saluant les efforts des dirigeants du royaume saoudien pour «faciliter le dialogue entre Djibouti et l'Érythrée».

Les relations entre Djibouti et l'Érythrée se sont tendues après une incursion en avril 2008 de troupes érythréennes vers Ras Doumeira, un promontoire stratégique surplombant l'entrée de la mer Rouge au nord de Djibouti-ville. Les deux pays s'étaient opposés à deux reprises en 1996 et 1999 pour cette zone.

Le Qatar avait obtenu en juin 2010 la signature d'un accord entre l'Erythrée et Djibouti pour résoudre par un accord négocié leur conflit territorial, mais cette médiation n'avait pas eu de suite.