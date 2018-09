Avion russe abattu en Syrie : Moscou avertit Israël de possibles représailles

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a averti hier, Israël, que Moscou se réservait «le droit de riposter» après le crash d'un avion de reconnaissance russe au large de la Syrie, dont il juge Israël «totalement» responsable.

«Nous nous réservons le droit de riposter à l'avenir», a déclaré M. Choïgou à son homologue israélien par téléphone. Il a ajouté que la «faute» pour la mort des 15 soldats russes «repose entièrement sur Israël» après le crash de cet avion abattu par la défense anti-aérienne syrienne après une attaque de F-16 israéliens contre la région de Lattaquié, le fief du président syrien Bachar El-Assad. L'Il-20 de l'armée russe a été abattu dans la nuit de lundi à mardi à une trentaine de kilomètres des côtes syriennes alors qu'il retournait vers la base aérienne russe de Hmeimim, en Syrie, quelques minutes après une attaque aérienne menée par quatre chasseurs israéliens F-16. L'armée russe reproche notamment à Israël de l'avoir prévenue de l'attaque à venir «moins d'une minute» avant qu'elle ne survienne. Les 15 membres d'équipage de cet avion de reconnaissance russe ont été tués. Menant des frappes en Syrie, des pilotes israéliens se sont abrités derrière l'avion russe Il-20 qui s'est retrouvé sous le feu des systèmes de défense aérienne syriens S-200, a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, qualifiant les actions de l'armée israélienne de «provocation». «Nous considérons ces actions provocatrices d'Israël comme hostiles. À la suite des actes irresponsables de l'armée israélienne, 15 militaires russes ont perdu la vie. Cela ne correspond absolument pas à l'esprit du partenariat russo-israélien», a déclaré M. Konachenkov. Le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a indiqué aux journalistes que le Kremlin est «très préoccupé par la situation», se refusant à tout autre commentaire sur l'avenir des relations russo-israéliennes. «La situation est en train d'être analysée», a-t-il simplement déclaré. Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a précisé que l'épave de l'avion a été découverte à 27 kilomètres des côtes syriennes, et que «des fragments de corps et des affaires personnelles» avaient été remontés.



L’offensive sur Idlib évitée



Sur l’éventuelle offensive contre la province d’Idlib, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a affirmé hier que «la diplomatie responsable et intensive menée ces dernières semaines a réussi à éviter une guerre à Idlib, grâce à la volonté ferme de lutter contre l'extrémisme et le terrorisme», évoquant l'accord conclu lundi soir entre Moscou et Ankara pour éviter une offensive de l'armée syrienne contre cette province. À Sotchi, le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ont surmonté leurs divisions et se sont mis d'accord pour éviter l'offensive de l'armée syrienne sur Idlib, dernier fief terroriste de Syrie, en créant une «zone démilitarisée» sous contrôle russo-turc dans cette province. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé, lundi soir, à l'issue de sa rencontre avec Recep Tayyip Erdogan à Sotchi, qu'ils s'étaient accordés sur la création d'une zone démilitarisée le long de la ligne de démarcation entre les groupes d'opposition et les forces syriennes dans le gouvernorat d'Idlib. Ainsi, Moscou et Ankara ont décidé de mettre en place, vers le 15 octobre prochain, le long de la ligne de contact entre les forces gouvernementales et les groupes d'opposition armés, une zone démilitarisée large de 15 à 20 kilomètres. Le Président russe a également évoqué d'autres arrangements auxquels sont parvenus les deux dirigeants. Dans ce contexte, il est prévu de réaliser, vers le 10 octobre, à l'initiative de Recep Tayyip Erdogan, le retrait de cette zone des armes lourdes, des chars, des lance-roquettes multiples et des mortiers de tous les groupes d'opposition.

R. I.