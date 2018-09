Dans la lucarne : Des récidivistes impénitents

Notre football continue à nous fournir des cas où les résultats de certaines rencontres sont transformés d’une manière pour le moins incroyable. A chaque fois qu’on se dit que la solution est là et que nos clubs vont trouver la « voie de leur salut », c’est le flou qui y règne. Eh bien, c’est là où les choses les plus impensables se produisent sur nos terrains de football. C'est-à-dire lorsque vous voyez les stades de Port Saïd (Egypte) lors du match des quarts de finale de la coupe de la CAF, il y a lieu d’avoir honte par rapport à nos infrastructures sportives. Les égyptiens ont fourni, le moins que l’on puisse dire, un « véritable tapis vert » pour notre représentant : l’USMA. D’ailleurs, c’est la raison qui explique que les usmistes ont répondu du tac au tac à cette très bonne formation égyptienne. Elle pratique du beau football avec un grand fair-play. Là, personne ne peut nous contredire. Cela signifie que dans les autres championnats du monde et même au niveau régional, on est en train de fournir de grands efforts pour sortir du sous-développement même si ce concept n’est plus utilisé comme il était le cas dans un passé assez récent. Non seulement on n’avance pas sur le plan de l’infrastructure de base, en dépit du fait que l’Etat algérien a fait des efforts «titanesques» pour rattraper le temps perdu, mais surtout sur le plan de la formation, nos joueurs ne sont pas très bien formés. Ce qui fait que sur un terrain, ils ne font que tricher et « tomber » sur le sol pour éviter les blessures, mais aussi de se faire «démasquer» comme quoi, ils ne savent pas jouer. Malgré le fait qu’ils soient limités techniquement, certains d’entre eux, heureusement pas tous, sont en train de faire la « pluie et le beau temps ». On avait vu lors du championnat national de Ligue1, le doyen des clubs algériens se faire battre par la JSK qui n’avait rien, pourtant, d’un «foudre de guerre». Néanmoins, elle a voulu gagner, elle a atteint son objectif. Pour elle, c’est l’essentiel ! En face, le MCA, comme des «masochistes» qui aiment se faire mal, on accepté la défaite sur n’importe quel score. Le plus important, à leurs yeux, c’est de faire partir, l’actuelle direction générale. D’ailleurs, il y a quelques jours à peine, il a été décidé de limoger Kaci-Saïd Kamel. Des joueurs, faut-il le rappeler, étaient favorables à son départ. Il a été imposé par des «gens bien placés» pour le maintenir à son poste. Toutefois, c’est au détriment du club et des intérêts de tout le monde et notamment les supporters qui chérissent le MCA et qui aimeraient gagner quelque chose. Certes, ils savent que tout le monde joue contre eux des matches de coupe, mais cela ne peut pas expliquer que des joueurs marchent carrément sur l’aire de jeu comme s’il s’agissait d’un jardin. Ce n’est pas le «jardin d’essais» d’El Hama, mais presque. On ne le dira jamais assez que si les joueurs ne veulent pas adhérer au projet du club, personne ne peut les obliger à vous assurer le succès. Il est certain qu’aujourd’hui, nos clubs d’élite ne sont pas dans une situation acceptable. Ils sont «malades» non seulement de leurs joueurs, mais aussi de leurs dirigeants. Ces derniers sont décriés dès qu’ils ne sont pas à jour financièrement avec leurs joueurs. Il faut dire aussi que si vous voulez plafonner leurs salaires, il faut s’attendre à un lever de «boucliers» de leur part. Au MCA, c’est la tendance qui se répand où des joueurs, pas tous, ne sont pas en odeur de sainteté avec leurs dirigeants. Ils veulent qu’il y ait du changement pour que la «locomotive» MCA reparte de plus belle. Car, tout le monde sait que ce n’est pas le vrai niveau de ce club qui est le doyen des clubs algériens.



Hamid Gharbi