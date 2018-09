Sanction : L’USM Annaba sanctionnée de deux matchs à huis clos

L’USM Annaba a écopé de deux matchs à huis clos pour jets des projectiles sur l'aire du jeu, envahissement de terrain et dégradations du matériel lors de la rencontre face à la JSM Skikda (0-0) disputée le 14 septembre dernier pour le compte de la sixième journée de Ligue 1, a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP) lundi. Outre le huis clos, l'USM Annaba est tenue de rembourser au gestionnaire du stade les frais des dégâts occasionnés à l’intérieur du stade. L’USM Annaba écope également dune amende de 200.000 DA, précise la même source. Après cette sanction, le nouveau promu disputera ces deux prochains matches à domicile sans son public. D'autre part, la commission de discipline de la LFP a infligé deux matchs de suspension au joueur du NA Hussein-dey, Khiat Abdelghani, exclu pour faute grave lors du match de son équipe contre le MO Béjaia joué, samedi dernier, au stade de l'Unité Maghrébine de Béjaia pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. De son côté, le joueur du MO Béjaia Kadri Mahdin, exclu pour cumul de cartons pour contestation de décision plus jeu dangereux, a écopé d'un match de suspension ferme en sus de l’avertissement reçu au cours de la rencontre, comptabilisé comme avertissement simple, plus 30.000 DA d'amende.