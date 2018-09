Ligue 1 (6e journée), Après son nul face au DRBT (1-1) : L’ESS montre des signes de fatigue

L’Entente de Sétif a été tenue en échec par la modeste formation du DRB Tadjenent, en position de relégable avant cette rencontre comptant pour la sixième journée du championnat de Ligue Une. Les deux teams se sont séparés, lundi à soir, au stade du 8-mai 1945, sur le score de parité de un partout. Ce faux pas prive ainsi les gars d’Ain El Foura de prendre la tête du classement. Ces derniers pointent à la deuxième place, en attendant le déroulement des deux matchs retards de l’USM Alger.

Les camarades de Karaoui, visiblement dans un jour sans, ont ouvert la marque grâce à Bakir (68’), après une première période terne. Le joueur sétifiens, qui venaient tout juste d’effectuer leur entrée en jeu, ont profité d’une erreur monumentale du portier Mokrani pour donner l’avantage aux locaux. Les poulains du désormais nouvel entraineur Bouhelel ont arraché le point du nul dans le dernier quart d’heure par l’intermédiaire d’Aribi, sur pénalty. Dans cette partie pour le moins musclée, le technicien marocain, Taoussi, a aligné un onze inédit, composé pratiquement de remplaçants. Le coach voulait donner du repos à ses titulaires et par la même donner du temps de jeu aux remplaçants. Surtout que l’équipe a fourni un match plein, vendredi dernier, à domicile, face au Widad de Casablanca (1-0), à l’occasion des quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique. Malgré l’importance de cette confrontation, l’entraîneur de l’ESS était ainsi contraint de prendre des risques et d’aligner son équipe «B». D’autant plus que le match retour de la Ligue des champions, une compétition beaucoup plus prestigieuse, est prévu pour vendredi prochain à Casablanca. « Je suis déçu de la prestation de certains de mes joueurs. Ils oublient qu’ils portent les couleurs d’une grande équipe qui s’appelle l’Entente. Lorsqu’ils ne jouent pas, ils protestent ouvertement. Mais lorsqu’on leur donne l’occasion de faire leurs preuves, ils passent à côté. Pour cette rencontre, j’étais obligé d’aligner les remplaçants afin faire reposer l’équipe type. On doit préparer le match retour face au WAC, qui ne sera pas facile à négocier. Nous disposons d’une petite avance d’un but seulement», a regretté Taoussi, en fin de partie.

Au-delà du résultat technique, ce faux pas inattendu de l’Entente de Sétif face à une formation du DRB Tadjenanet, qui n’a rien d’un foudre de guerre, soulève la question de la capacité des clubs algériens à courir plusieurs lièvres à la fois, au cours d’une saison. La question se pose à plusieurs niveaux, en termes de moyens, d’effectif, de capacités physiques des joueurs à récupérer ainsi que leurs aptitudes psychologiques à se remobiliser, notamment après un échec. Cette saison, l’USMA, le MCA et l’ESS ont été engagés en compétitions africaine et arabe, en plus de la coupe et du championnat national. Pour aborder ce marathon de la meilleure manière possible et être compétitives, les trois équipes ont dû écourter leurs vacances pour entamer la préparation d’intersaisons. Par ailleurs, les trois teams en question sont contraints de se produire tous les trois jours pratiquement, sans parler des longs et épuisants déplacements. Cela nécessite beaucoup de moyens, de volonté, de la disponibilité et de la mobilisation de tout le monde au niveau de chaque club, au risque de rater tous les objectifs visés. Le Mouloudia a craqué après son élimination en ligue des champions. Les deux autres équipes tiennent bon jusque-là, mais pour combien de temps encore ?

Rédha M.