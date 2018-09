CAN-2019 (qualifications - 3e et 4e j/ Gr D, Algérie - Bénin : le 12 octobre à 20h45 à Blida, retour le 16 à Cotonou

La rencontre Algérie - Bénin, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019, groupe D, aura lieu, vendredi 12 octobre 2018 à 20h45, au stade Mustapha-Tchaker de Blida, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF), lundi.

Le match retour se jouera, mardi 16 octobre à 15h30 à Cotonou. Le regroupement de la sélection nationale algérienne sous la conduite de Djamel Belmadi devra débuter lundi 8 octobre 2018, selon la même source. L'Algérie et le Bénin partagent la tête du groupe D avec 4 points, à l'issue de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN-2019 disputée les 8 et 9 septembre dernier. L'Algérie a décroché le point du match nul, lors de son déplacement à Banjul face à la Gambie (1-1). De son côté, le Bénin a obtenu un nul à Lomé contre le Togo (0-0). Les deux premiers à l'issue des six journées de la phase de poules se qualifieront pour la phase finale de la CAN-2019 prévue au Cameroun.



Le Guinéen Ahmed Sekou Touré au sifflet



Un trio arbitral guinéen, sous la conduite d’Ahmed Sekou Touré, dirigera la rencontre Algérie-Bénin, programmée vendredi 12 octobre 2018 à 20h45 au stade Mustapha-Tchaker de Blida, pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019, groupe D, a indiqué la Fédération algérienne de football. Le directeur de jeu, Ahmed Sekou Touré, sera assisté par ses compatriotes Aboubacar Doumbia et Sidiki Sidibe, alors qu’Ousmane Jacob Jacob Camar est désigné, lui, comme 4e arbitre. Le commissaire est soudanais, il répond au nom de Mamoun Bushara Nasir. La CAF a enfin prévu l’Égyptien Essam Eldin Abdel Fattah Abdel Hamid comme évaluateur des arbitres.