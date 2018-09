Centre de préparation de très haut niveau en Turquie : Clin d’œil des turcs pour les fédérations algériennes

Pour nos équipes nationales et nos clubs toutes disciplines confondues, qui ont l’habitude de programmer des stages de préparation à l’étranger, une nouvelle destination se présente à eux. Il s’agit de la Turquie. Un pays en pleine expansion qui offre, à travers ses installations et infrastructures sportives de haut niveau, un excellent cadre de travail et de préparation.

Pour illustrer et informer des immenses possibilités qu’offre la Turquie dans le domaine des centres de préparation, l’agence «le bien être» spécialisé dans les secteurs du sport, de la santé et du tourisme, a organisé dimanche une conférence de presse, pour annoncer les différents avantages qu’offre la Turquie dans ces trois secteurs.

Le Dr Ferhat Kayan a abordé avec les médias les atouts qu’offre son pays en la matière. D’emblée il dira : «L’Algérie est un pays frère. Le peuple algérien est très chaleureux comme on le constate depuis notre arrivée ici. On peut faire beaucoup de choses intéressantes avec nos amis algériens dans les domaines du sport, de la santé et du tourisme. Il y a d’énormes possibilités à exploiter dans les deux sens. La Turquie s’est beaucoup développer et propose de nombreux services de qualités aux algériens dans les trois secteurs. Le rapport qualité-prix y est très intéressant. Les prix sont concurrentiels et le service impeccable. La Turquie a énormément progressé dans les différents domaines. C’est pourquoi, on espère que la future destination préférée des Algériens sera la Turquie». Dans le domaine du sport plus particulièrement, il dira avec images vidéo à l’appui : «A Antalya par exemple, la Turquie dispose d’un centre de préparation de haut niveau, avec toutes les commodités nécessaires. Un site sportif haut de gamme, «Le Gloria Sports Arena», qui offre une expérience tout-en-un pour l'entraînement fonctionnel et sportif grâce aux équipements Technogym qui détient le leadership international en matière d'innovations techniques et la marque est reconnue auprès de tous les athlètes du monde entier «.



Gloria Sports Arena d’Antalya : complexe ultramoderne



Le Dr Ferhat Kayan poursuit sont intervention, en affirmant : «Le Gloria Sports Arena, est un vaste complexe sportif ultra moderne, comprenant des installations intérieures, extérieures et des activités aquatiques. S'étendant sur 10,5 hectares, il est la plus grande installation sportive jamais construite en Turquie. Elle peut accueillir des sportifs pratiquant plus de 50 sports différents. Le Gloria Sports Arena est situé à Belek-Antalya, Turquie, à 30 mn de l'aéroport international d'Antalya. Il est rattaché aux Gloria Hotels & Resorts (Gloria Golf Resort, Gloria Verde Resort, Gloria Serenity Resort) qui se trouvent à moins de 5 km du club. De nombreux athlètes et clubs sportifs viennent s’y préparaient. Pour le football par exemple, sur les 18 clubs pro de la 2e division allemande, 17 choisissent ce big complexe sportif pour se préparer à l’intersaison estivale par exemple. Même les matches amicaux y sont organisés avec des équipes turques. Toutes les commodités et besoins nécessaires de préparation de haut niveau y sont disponibles sur place, y compris l’hébergement puisque le Gloria Hôtels & Resorts juxtapose l’enceinte sportive en question. On invite les clubs algériens qui désirent se préparer à l’étranger à venir en Turquie. Ils ne le regretteront pas, je vous assure».

Le Dr Ferhat Kayan et son équipe de l’agence turque «le bien être» se disent mobilisés pour un réel rapprochement entre le monde sportif algérien et turque et invitent même les fédérations algériennes de divers discipline à se rapprocher d’eux dans ce sens. D’ailleurs, ils se sont réunis à l’occasion de leur visite à Alger ces jours-ci, avec une vingtaine de présidents de fédérations, pour leur expliquer leur démarche et leur présenter ce qu’offre la Turquie comme services de qualités dans le domaine du sport plus particulièrement, entre autres. Cela sachant que pour le complexe sportif «Gloria Sports Arena» les services offerts sont nombreux.

Des salles d'entraînement fonctionnel, sports de combat, haltérophilie et spinning à titre d’exemple. Des départements de médecine sportive, sciences du sport et kinésithérapie, avec personnel spécialisé. Ainsi que des sportifs de haut niveau pratiquant plus de 50 disciplines différentes. Des informations continues sur toutes les tendances et développements sur la scène des sports professionnels.

Ainsi nos amis turcs, nous ont aussi fait savoir que le Gloria Sports Arena met à disposition des équipements professionnels et innovants, destinés aux athlètes et équipes nationales de sport collectif. Depuis son ouverture en janvier 2015, le club a accueilli des équipes nationales, des clubs pros et des champions issus de 40 disciplines différentes, y compris des événements sportifs, des tournois de volley-ball, basket-ball, hand-ball et football, soit, au total, environ 9 500 personnes. Les présidents des fédérations algériennes qui ont rencontrés les turcs de l’agence «le bien être» ont paru séduit par ce qui leur a été présenté et des bonnes opportunités dont-ils pourront faire bénéficier les athlètes et les équipes algériennes dans différentes disciplines.

Mohamed-Amine Azzouz