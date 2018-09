Alger-Berlin : S’engager davantage

En juillet 2008, la chancelière allemande Angela Merkel avait affirmé que l'industrie de son pays manifestait un grand intérêt pour l'investissement en Algérie et fait savoir que l’Allemagne était disposée à consolider cette orientation dans les relations économiques bilatérales. «Ma visite en Algérie, à la tête d'une importante délégation de chefs d'entreprises, a pour but de manifester notre intérêt pour l'Algérie», avait-elle déclaré.

Un message qui devait traduire l’engagement de l’Allemagne sur cette voie qui consiste à élargir le champ de la coopération et à diversifier les domaines de partenariat, essentiellement concentré sur le secteur de l’industrie.

Une démarche qui s’est matérialisée depuis par des investissements dans la filière mécanique, à travers la production, en Algérie, de véhicules de marque Mercedes-Benz entre le groupe allemand Daimler, la Société nationale de véhicules industriels (SNVI), le ministère de la Défense nationale (MDN) et le groupe émirati Aabar. Trois sociétés mixtes algéro-germano-émiraties créées en 2012 avec l’objectif de développer cette filière dans notre pays, à savoir, la Société algérienne pour la production de poids lourds Mercedes-Benz (SAPPL.MB) à Rouïba, la Société algérienne pour la fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz (Safaa) à Tiaret et la Société algérienne de fabrication de moteurs de marque Mercedes-Benz, Deutz et MTU à Constantine.

Il s’agit aujourd’hui de développer davantage le potentiel de coopération entre l’Allemagne et l’Algérie. Un objectif d’ailleurs retenu dans l’agenda de la seconde visite, dans notre pays, de la chancelière allemande.

Une orientation qui, aujourd’hui, est particulièrement justifiée par ce besoin pressant de l’Algérie à tirer profit de l’expertise allemande, pas seulement dans le domaine industriel, mais dans d’autres secteurs stratégiques, notamment celui des énergies renouvelables où le savoir-faire allemand est une référence. Engagé dans un processus de transition économique avec tout ce qu’il suppose comme exigences, le gouvernement est censé négocier cet aspect-clé de la coopération future avec le partenaire allemand. Dans ce contexte, la loi n° 16-09 du 03 août 2016 relative à la promotion de l'investissement aura opéré une refonte des dispositifs incitatifs, notamment ceux liés aux IDE.

Des avantages exceptionnels, accordés par voie de convention avec le gouvernement, ont été institués ainsi au profit des investissements présentant un intérêt particulier pour l’économie nationale, dans le cadre de la nouvelle approche économique.

La nouvelle loi s’adapte, en fait, aux objectifs du gouvernement en matière d’ajustement du cadre de régulation des investissements directs étrangers et de mise en adéquation du système d'incitation avec la politique économique du pays. Partant de là, les avantages prévus seront désormais orientés vers les secteurs et les activités rentables économiquement (l'industrie, l'agriculture, le tourisme, les énergies renouvelables et les nouvelles technologies de communication).

Les Allemands qui, au départ, s’étaient montrés réservés par rapport à la règle 49/51, jugée contraignante pour les PME de leur pays —ces dernières étant très influentes dans l’économie allemande—, ont fini par se résigner par rapport à cette question, car relevant de la souveraineté nationale.

Les investissements réalisés à ce jour dans divers secteurs, même s’ils restent à consolider, témoignent, en effet, de cet intérêt des Allemands à s’engager davantage dans cette direction, encouragés par la diversification de l’économie décidée par le gouvernement algérien.

