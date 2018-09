Forum d’affaires Algéro-Allemand : coopération gagnant-gagnant

Un Forum d’affaires algéro-allemand a été organisé, hier, à l’hôtel El Aurassi (Alger) par la Chambre algérienne du commerce et de l’industrie (CACI), en coordination avec la Chambre arabo-allemande de commerce et d’industrie. Intervenant, à cette occasion, le vice-président de la CACI, Amour Riad, a mis en avant les potentialités humaines et matérielles importantes de l'Algérie ainsi que les grandes opportunités qui lui permettront de réaliser une croissance dans le domaine économique, invitant, à cet effet, les hommes d’affaires allemands à y investir davantage.

S’adressant à la délégation allemande, composée d’une vingtaine d’entreprises activant dans divers domaines, tels que l’industrie pharmaceutique, l'hydraulique, le génie énergétique et maritime, la construction et la conception, l'énergie et la pétrochimie ainsi que l'équipement médical, il a indiqué que leur «présence aujourd’hui constitue un signal fort, reflétant la profondeur de la coopération économique et commercial entre l’Algérie et l’Allemagne».

Il a ajouté que celle-ci constitue également une double opportunité, à savoir, d’une part, réaffirmer l’attachement indéfectible du pacte entrepreneurial qui lie les deux parties et, d’autre part, poser des jalons supplémentaires pour l’émergence d’une ère de coopération gagnant-gagnant entre l’Algérie et l’Allemagne. Cette ère offrira, dit-il, « sans nul doute, une nouvelle opportunité pour corriger les équilibres asymétriques qui se répercutent négativement sur la balance commerciale de l’Algérie».

Devant un parterre d'hommes d'affaires et d'experts, il a salué le rôle de l’Allemagne, comme première puissance économique en Europe et membre du G7, qui ne cesse de nourrir le rêve des opérateurs économiques algériens, pour une coopération leur permettant de passer à une économie de marché soutenue et ce, à travers l’investissement, le transfert du savoir-faire et de la technologie et bien sûr l’ouverture du marché allemand aux produits algériens. «Ce rêve peut certainement se réaliser, car tous les atouts sont là, à savoir, une situation sécuritaire stable, un climat économique serein, une position géographique idoine», a-t-il soutenu. S’agissant du volume des échanges commerciaux, il est d’environ 3 milliards de dollars, selon le vice-président de la CACI, mais avec un déficit énorme en défaveur de l’Algérie qui s’élève à plus de 2,9 milliards de dollars.

«Le fait que la balance commerciale était à la faveur de l’Allemagne nous a poussés, en tant que Chambre de commerce et opérateur économique, à repenser et à renforcer notre engagement pour la refonte d’une dynamique basée sur la coopération industrielle en vue de créer davantage de richesse et d’emplois», a-t-il précisé.

Pour séduire les investisseurs allemands, Amour Riad fait savoir que « la part du secteur privé dans le PIB hors-hydrocarbures, qui était à 42% dans les années 2000, a atteint aujourd’hui plus de 70%».

De son côté, Mustapha Abdelkrim, conseiller au cabinet du ministère de l'Industrie et des Mines, a mis en avant le développement qu’a connu ce secteur, surtout l’industrie de l’automobile et la sous-traitance. Il a indiqué que «dans le cadre du processus de certification et de la formation structurelle de l’économie nationale, l’industrie est appelée à jouer un rôle important ».

Cette rencontre, dira-t-il, «constitue pour les industriels une opportunité importante pour développer un partenariat mutuellement bénéfique, en conjuguant nos atouts afin de relever ensemble les défis du développement qui se posent à nos pays respectifs».

A ce propos, M. Abdelkrim a souligné que « l’industrie automobile constitue l’une des filières sur lesquelles repose la politique de la diversification nationale», tout en rappelant que «dans l’industrie automobile mécanique, notre objectif est d'asseoir une véritable industrie, avec un taux d’intégration très important, et d’encourager la sous-traitance». Pour sa part, Abdulaziz Al Mikhlafi, secrétaire général de la Chambre arabo-allemande de commerce et d’industrie, a souligné que l’Algérie a mis en place des réformes importantes afin de mener l’économie vers un système plus diversifié et fondé sur le marché. Il a ajouté que «dans les secteurs hors-hydrocarbures, l’industrie, la création d’emploi et l’ouverture pour des activités privées sont en train de s’accélérer», avant de rappeler dans ce contexte que le FMI prévoit pour 2018/2019 un taux de croissance économique solide entre 3,0% et 2,7%. Il a rassuré que la coopération avec les entreprises allemandes va sans nul doute permettre le transfert du savoir- faire et la formation.

Makhlouf Ait Ziane