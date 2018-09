Conférence de presse conjointe Ouyahia - Merkel : Alger et Bonn en parfaite harmonie

La visite effectuée, hier en Algérie, par la Chancelière allemande à l’invitation du Président de la République a permis de manifester des deux côtés une forte volonté d’aller vers plus de partenariat économique et de trouver un terrain d’entente sur l’épineuse question des Algériens séjournant illégalement en Allemagne.

C’est du moins ce que le Premier ministre Ahmed Ouyahia et la chancelière Angela Merkel ont laissé entrevoir lors de la conférence de presse animée conjointement au CIC. Ainsi sur le volet économique les deux parties ont fait part de leur volonté de renforcer davantage la coopération. «Nous avons 20 partenariats qui fonctionnent et nous en ferons d’autres» a ainsi déclaré M. Ahmed Ouyahia. Il ajoutera que «les deux gouvernements sont déterminés à accompagner cette dynamique» qu’ils veulent insuffler à leurs relations. Et ce d’autant, précisera le Premier ministre que la coopération entre les deux pays est «très intéressante dans beaucoup de domaines y compris le sécuritaire». De son côté, Mme Merkel relèvera que les relations entre Bonn et Alger sont «marquées par l’excellence» et par un «partenariat étroit». Elle fera aussi part de sa volonté «d’intensifier les relations économiques» et d’accompagner l’Algérie sur le chemin difficile de la diversification de son économie. «L’Allemagne dira-t-elle peut apporter sa contribution». La réponse du Premier ministre à une question relative à la faiblesse des investissements allemands en Algérie sera sans nul doute interprétée comme un signe d’encouragement en direction des investisseurs allemands. Ainsi tout en rappelant que l’Allemagne est le 3e partenaire commercial de l’Algérie et que les échanges commerciaux sont d’une valeur de 4 milliards de dollars par an, il dira qu’«il n’y a pas de monopole du marché algérien pour une partie». Il rappellera aussi «la relance de l’industrie mécanique s’est faite dans le cadre de partenariats avec les allemands» et que « 20 dossiers d’investissement sont à l’étude».



Les conditions de l’Algérie



Outre le volet économique, la visite de la chancelière allemande a permis aux deux parties d’évoquer, comme cela était du reste attendu, la question de la migration illégale. «Nous avons eu à discuter de la question relative à nos ressortissants en Allemagne qui sont en situation illégale» indiquera M. Ouyahia. Ils seraient, selon un chiffre avancé par une journaliste allemande quelque 3.700. Les Algériens en situation légale sont au nombre de 40.000 affirmera M. Ouyahia. Mais selon le Premier ministre «l’Algérie qui mène une action contre les migrants illégaux ne pouvait que s’entendre avec le gouvernement allemand sur ce sujet». Un sujet ajoutera-t-il que «nous gérons avec beaucoup de sérénité et d’amitié». Aussi dira M. Ahmed Ouyahia «l’Algérie récupérera ses enfants» qu’ils soient au nombre de 3.700 ou 5.000. Il précisera du reste que «700 laissez-passer sont prêts au niveau des missions consulaires» et que sur chacun des 6 vols hebdomadaires effectués par Air Algérie 5 Algériens sont rapatriés. Toutefois dira M. Ouyahia, l’Algérie pose certaines règles avant tout rapatriement. A savoir l’identification de ses ressortissants, opération dira-t-il qui se fait efficacement car facilitée désormais par l’existence d’un fichier d’identité nationale et d’empreintes digitales. Ce chiffre pourrait être plus important et le rythme plus accéléré si, dira-t-il «la compagnie allemande Lufthansa qui assure de son côté 11 vols hebdomadaires sur l’Algérie prenait aussi des Algériens (rapatriés) sur ses avions. Le Premier ministre saisira cette opportunité pour demander une mise en œuvre des demandes d’extradition judiciaires présentées par les autorités algériennes. Des demandes auxquelles rien de ne s’oppose puisque indiquera-t-il un projet de loi adopté par l’Allemagne place l’Algérie sur la liste des pays sûrs. A une question sur l’ouverture des centres de rétention et de pressions exercées sur Alger pour répondre favorablement à ces sollicitations, le premier ministre dira que la question n’a pas été abordée et rappellera que «l’Algérie est un pays connu pour ses positions de principes ». Il précisera aussi que «l’Algérie livre bataille pour le reste de la communauté internationale en tentant d’empêcher qu’annuellement 20.000 à 30.000 personnes ne viennent illégalement en Algérie et continuent leur route vers l’Europe.



Convergence sur les questions internationales



Cette rencontre a permis aussi d’avoir, selon le Premier ministre un échange de vue sur les questions internationales d’intérêt commun. «Nous avons trouvé une très large concordance de vues entre les approches algérienne et allemande» dira-t-il. La chancelière allemande donnera plus de détails en précisant que sur le dossier du Sahara occidental «le travail de l’envoyé du SG de l’ONU, Horst Köhler est évalué de manière très positive». Sur le Mali, elle rappellera «l’investissement» de l’Algérie dans la recherche du règlement de la situation et enfin sur le dossier libyen et l’avenir de la Libye elle dira partager «l’approche algérienne de MM. Ouyahia et Messahel» qui estiment que «la solution à la crise doit être politique et doit venir de la Libye». Elle ne manquera pas de souligner qu’une telle approche «est dans notre intérêt à tous».

Nadia Kerraz