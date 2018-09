Le président Bouteflika a reçu hier la chancelière allemande : Mise en perspective d’un partenariat important

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu, hier à Alger, la chancelière allemande, Angela Merkel, qui effectue une visite officielle en Algérie.

L’audience s’est déroulée en présence du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales, et de l'Aménagement du Territoire, Noureddine Bedoui, et du ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi.

La visite de Mme Merkel à Alger, qui s'inscrit dans le cadre de la concertation bilatérale de haut niveau, «vient renforcer les relations d'amitié et de coopération qui existent entre l'Algérie et la République fédérale d'Allemagne, et qui connaissent un développement appréciable dans tous les domaines, illustrées notamment par les nombreuses visites échangées entre les hauts responsables de part et d'autre», a indiqué la présidence de la République.

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, s'est aussi entretenu avec la chancelière Mme Angela Merkel.

L’entretien s’est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Nourredine Bedoui, ainsi que le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi et les membres de la délégation accompagnant la chancelière allemande.