L’ambassadeur italien aujourd’hui à Sétif : Échange d’expertise et formation des compétences

L'ambassadeur d'Italie, Pasquale Ferrara, effectuera aujourd’hui une visite à Sétif, indique un communique de presse.

La visite s'insère dans le cadre d'un parcours «sur le terrain» qui vise à valoriser davantage la collaboration stratégique avec l’Algérie dans la réalisation du tissu industriel et des grandes œuvres infrastructurelles dans le pays.

L'ambassadeur, se réjouissant que l'Italie soit le premier partenaire commercial de l'Algérie en ces premiers sept mois, souligne que l’Italie a toujours travaillé avec l’Algérie d ans un esprit d'échange d'expertise, de formation et des compétences en vue d'apporter ainsi un plus au développement économique.

Cette collaboration a permis aux entreprises italiennes avec leurs homologues algériennes de réaliser avec succès, au cours des années, des projets des plus importants du continent africain.

Lors de sa visite à Sérif, l'Ambassadeur d'Italie se rendra à la fontaine d'Ain El Fouara en guise d'appréciation de la récente restauration de la statue, emblème de la ville.

II sera reçu en audience par le wali, Nacer Maaskri et avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'El Hidhab, Ali Mansouri et il effectuera une visite à une unité de production de céramique et une autre agricole.

L'ambassadeur d'Italie visitera aussi Ie Musée national d'archéologie de pour découvrir en particulier la mosaïque «Triomphe indien de Dionysos» datant du début du IVe siècle après JC, qui a fait l'objet de minutieux travaux de restauration en 2008-2009 grâce a la contribution de l'entreprise italienne ENI qui a mobilis», en collaboration avec le ministère zlgérien de la Culture, l'Université Roma Tre et l'Institut Central pour sa rénovation.