A notre forum : Conférence de presse sur le 9e Salon international des énergies renouvelables

Le Salon international des énergies renouvelables, des énergies propres et du développement durable «ERA» fera, du 15 au 17 octobre prochain, de la ville d’Oran, la capitale de l’économie verte. Mme Linda Oulounis, commissaire de ce Salon, qui a gagné en aura internationale, a annoncé, hier au Forum d’El Moudjahid, qu’ERA 2018, qui en est à sa 9e édition, a choisi comme thématique : «Pour l’émergence d’une filière industrielle nationale».

Seul Salon en Algérie dédié exclusivement aux métiers et aux activités du secteur de l’Environnement, ERA figure parmi les rares rendez-vous qui ont réussi à maintenir le cap. Organisé par Myriade Communication, il se tient, depuis 2010, sous le haut patronage du Président de la République.

Les promoteurs de ce rendez-vous, devenu une référence, au vu du nombre croissant des participants algériens et étrangers, ambitionnent d’en faire une plate-forme idéale pour l’émergence d’une coopération entre les entreprises nationales et internationales, pour la maîtrise et le développement des concepts concernant les énergies renouvelables et le développement durable. La neuvième édition se distingue des précédentes, car tout l’accent sera mis sur les conférences. Durant trois jours, une série de communications seront animées par des experts algériens qui aborderont des sujets liés aux énergies renouvelables et au développement durable.

Les thèmes abordés porteront sur les informations les plus récentes sur l’état de développement des énergies renouvelables, dans leur diversité, et sur leurs applications, dans tous les domaines, en Algérie et dans le monde. La commissaire du Salon, qui a présenté, hier, un bref aperçu de cette édition, a expliqué, qu’ERA est conçu en une plateforme d’exposition et en cycle de conférences. Une centaine d’exposants seront présents, notamment des grands groupes, à l’image de Sonatrach, Sonelgaz et leurs filiales, les entreprises de sous-traitance, les centres de recherches, l’université, les organismes de soutien à la promotion de l’entrepreneuriat, sans oublier les secteurs des Ressources en eau, de l’Industrie et des Collectivités locales. Quant à la participation étrangère, elle sera représentée, selon Mme Oulounis, par des entreprises italiennes, espagnoles et chinoises. Le but étant de faire émerger le potentiel national en appui sur l’expertise étrangère. Autre objectif fixé par les promoteurs de ce rendez-vous, inscrit dans la dynamique créée par la réalisation du programme national de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, est de rester le cadre où se retrouvent les institutions nationales, les représentations étrangères, les opérateurs algériens, les chercheurs, les promoteurs de l’emploi... À côté de la problématique de l’énergie, le Salon est ouvert aux divers créneaux liés au développement durable qui ont un rapport direct avec les préoccupations nationales. On citera, entre autres, la gestion des déchets, dans son volet valorisation, la gestion de l’eau, l’eco-tourisme, les technologies vertes ou la dépollution industrielle. Les jeunes promoteurs feront l’objet d’une attention particulière. Tout un espace leur est dédié. Parmi les partenaires d’ERA-2018, le club Energia du FCE. Salah-Eddine Abdessemed, vice-président du FCE, qui a pris part à la conférence de presse, a évoqué le potentiel dont dispose l’Algérie pour réussir une meilleure transition énergétique. Par ailleurs, il a évoque les contraintes qui freinent quelque peu la promotion des énergies renouvelables, en dépit de la volonté politique. Et, justement, le Salon se veut une occasion pour apporter les réponses.

Nora C.