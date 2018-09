Baraki : 2 morts dans l’explosion d'une conduite de gaz

Deux personnes sont décédées et une autre blessée dans l’explosion d'une conduite de gaz, hier après-midi à Bentalha (Baraki), indique un bilan provisoire de la protection civile.

L'explosion est survenue aux environs de 13h35 dans la région de Bentalha, en direction de Sidi Moussa, mettant le feu à deux camions appartenant à une société privée et faisant deux morts parmi ses chauffeurs et une autre personne grièvement brûlée, ayant reçu les premiers soins, avant son transfert à l'hôpital de Douera.

L'extinction du feu est effectuée suite à la mobilisation, par les services de la protection civile, de 10 camions anti-incendie et de trois ambulances. Les services de sécurité ont procédé à la fermeture de la voie rapide pour parer à toute éventualité.

La Société algérienne de gestion du réseau de transport du gaz (GRTG) a indiqué qu’ «une équipe a été dépêchée sur les lieux pour vérification, ayant permis d'identifier l'ouvrage objet de l'incident se trouvant à 25 mètres du gazoduc ø 28» Meurad Eucalyptus.

Pour pallier les conséquences que pourraient causer cet incident à l'ouvrage GRTG, vu sa proximité, des dispositions ont été aussitôt prises par le GRTG, consistant en l'isolement et l'évacuation du tronçon d'une longueur de 12 km de Birtouta aux Eucalyptus du gazoduc.

L'isolement du tronçon du gazoduc n'aura aucune conséquence sur la continuité d'approvisionnement des utilisateurs du gaz naturel.

GRTG accomplit une double mission : acheminer le gaz naturel vendu par Sonatrach dans des conditions de coûts et de sécurité optimales, développer le réseau de transport pour assurer une plus grande fluidité des échanges de gaz naturel et renforcer ainsi la sécurité d'approvisionnement.