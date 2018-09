Au nom du Président de la République : M. Gaid Salah installe le nouveau secrétaire général du MDN

Le général de corps d’Armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, a installé, hier, le général-major Abdelhamid Ghriss, dans les fonctions de secrétaire général du ministère de la Défense nationale (MDN) en succession au général-major Mohamed Zenakhri, mis à la retraite, indique un communiqué du MDN .

«Au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au décret présidentiel du 16 septembre 2018, Monsieur le général de corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, a présidé, aujourd’hui 17 septembre 2018, au niveau du ministère de la Défense nationale, la cérémonie d’installation officielle du général-major Abdelhamid Ghriss dans les fonctions de secrétaire général du ministère de la Défense nationale, en succession au général-major Mohamed Zenakhri, mis à la retraite", précise la même source. Le général de corps d’armée a salué, à l’occasion, "les efforts consentis par le général-major Mohamed Zenakhri tout au long de son parcours professionnel au sein des rangs de l’ANP", lui souhaitant une heureuse vie familiale. Le général de corps d’Armée a également exhorté le nouveau secrétaire général, le général-major Abdelhamid Ghriss, à "veiller à l’exploitation optimale et rationnelle des capacités mises à disposition, et de focaliser l’attention sur l’investissement efficient des expériences acquises, afin d’atteindre le rendement que notre Armée Nationale Populaire œuvre à la réalisation effective et sur le terrain avec dévouement". "Au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au décret présidentiel du 16 septembre 2018, j’installe officiellement, en ce jour, le général-major Abdelhamid Ghriss, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, en succession au général-major Mohamed Zenakhri", a déclaré le général-major Gaïd Salah. Ensuite, le général de corps d’Armée a approuvé le procès-verbal de passation de pouvoir entre le secrétaire général sortant et le nouveau secrétaire général du ministère de la Défense nationale, note le communiqué.