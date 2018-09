Grand angle : Les derniers réglages ?

Le président russe, Vladimir Poutine, s'est entretenu hier d'un certain nombre de questions à propos de la crise syrienne avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan dans la ville russe de Sotchi. Cette réunion survient alors même que les forces gouvernementales syriennes se préparent à lancer une offensive contre le dernier grand bastion des groupes armés et terroristes dans la province d'Idlib, malgré l'opposition de la Turquie et des Etats-Unis à cette opération. M. Erdogan a appelé à un cessez-le-feu à Idlib, une province qui borde la Turquie, mais ni la Russie ni l'Iran n'ont accepté cette proposition au cours du sommet tripartite qui s'est tenu le 7 septembre à Téhéran. La semaine dernière, quatre avions de combat russes, cantonnés sur la base aérienne syrienne de Hmeimim, ont lancé des frappes contre des groupes terroristes de la province d'Idlib, et le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué qu'il était urgent d'éradiquer le terrorisme dans la province. Des bombardiers stratégiques russes ont également procédé à des simulations de frappes contre diverses cibles en Syrie. La Turquie et les Etats-Unis s'opposent à une offensive contre la province d'Idlib, affirmant qu'une telle opération conduirait à de lourdes pertes civiles, voire à un désastre humanitaire. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et le Secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, devraient également discuter d'Idlib en marge de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies, qui s'ouvrira aujourd’hui. Même si le volet humanitaire fait craindre le pire, la reconquête de cette dernière poche des terroristes demeure une question vitale pour l’avenir du pays et l’instauration de la paix. Seulement, certains analystes s’interrogent sur la nature et la durabilité de cette paix en brandissant comme clichés le scénario de Bassorah ou de Mossoul en Irak. Les victoires à Raqqa d’abord, la Ghouta et Deraa ensuite se sont effectivement enchaînées. Et les observateurs veulent y lire la «fin» de la crise syrienne. Idlib était restée en suspens, en partie protégée par la proximité de la Turquie et les calculs d’Ankara. Le rapprochement russo-turc sur le dossier syrien réussira t-il à faire sauter les clivages nourris autour de ce dernier bastion permettant ainsi d’entamer les derniers réglages avant la dernière bataille ?

M. T.