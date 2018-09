Crise humanitaire au Yémen : Préparation d’un pont aérien

La guerre oubliée réapparait sous les feux des projecteurs. Cette fois-ci c’est à la faveur d’un plan onusien pour venir en aide à quelque 22 millions de civils, soit 75% de la population globale. Depuis mars 2015, date du début de l'intervention d'une coalition militaire menée par l'Arabie saoudite contre les Houthis, ce conflit a fait près de 10.000 morts et provoqué la pire crise humanitaire au monde selon l'Onu qui a annoncé son intention de mettre en place un «pont aérien humanitaire médical» pour évacuer les civils qui ne peuvent pas être traités dans ce pays en proie à un conflit dévastateur. «Il s'agit d'aider les patients souffrant de cancers, de maladies chroniques et d'anomalies congénitales à recevoir le traitement dont ils sont besoin», a précisé dans un communiqué le Dr Nevio Zagaria, représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Yémen. Une liste de douze maladies ou affections a été établie, parmi lesquelles les leucémies, les cancers de la thyroïde ou les «patients qui ont besoin de radiothérapie, d'une greffe de la moelle osseuse ou d'une transplantation rénale», a précisé le Dr Zagaria. La coordinatrice humanitaire des Nations unies pour le Yémen, Lise Grande, a signé samedi «une note verbale avec les autorités à Sanaa», afin de permettre de transférer, par avion spécial, ces patients «vers un établissement médical équipé pour recevoir de tels cas». Toujours selon son communiqué, l'OMS indique «travailler avec toutes les parties afin de confirmer les procédures opérationnelles pour ce pont aérien humanitaire». Celui-ci doit fonctionner dans un premier temps pendant une période d'essai de six mois. «Nous espérons que le premier vol sera prêt dès que possible», a déclaré le Dr Zagaria, précisant que «80% des patients choisis pour ce vol sont des femmes et des enfants dont le pont aérien est un des derniers espoirs». Face à ce drame, l'envoyé spécial des Nations unies, Martin Griffiths, est arrivé dimanche à Sanaa, une semaine après l'échec des négociations de paix de Genève suite à l'absence des rebelles houthis. M. Griffiths avait rencontré les hauts dirigeants Houthis dès son arrivée sur son lieu de résidence. M. Griffiths a déclaré lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la situation au Yémen que la guerre empirait sur tous les fronts. «L'espoir est à son plus bas, et le coût humain et humanitaire du conflit ne cesse d'augmenter». Les forces gouvernementales ont imposé un siège rigoureux de la ville d’al Hodeïda, coupant toutes les grandes routes qui conduisent au port de Sanaa, provoquant une crise économique. Le port d’al Hodeïda est, en effet, le point d'entrée de 70% de la nourriture, des médicaments, de l'aide humanitaire et du carburant du pays.

M. T.